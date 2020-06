»Vi er taget på nogle ture på bordellerne«: Van Gogh og Gauguins brev om vilde udskejelser er solgt for millionbeløb

Brevet giver et indblik i, hvordan de nu verdensberømte kunstnere arbejdede sammen, og hvad de bedrev tiden med i den sydfranske by Arles, inden de blev uvenner.

Et af kunsthistoriens mere berømte dramaer udspillede sig i den sydfranske by Arles i december 1888, da Vincent van Gogh skar et stykke af sit øre af i forlængelse af ni ugers intenst samarbejde med kunstnervennen Paul Gauguin.

Mens alt stadig var fryd og gammen tilbage i begyndelsen af november samme år, og de to venner stadig boede sammen i det gule hus i den lille by, skrev de et fire sider langt brev til en tredje kunstnerkollega, Émile Bernard.

Det privatejede brev blev for nylig solgt på auktion i Paris for, hvad der svarer til 1,56 millioner kroner, skriver BBC. Det ejes dermed nu af The Vincent Van Gogh Foundation, der vil præsentere det for offentligheden på en udstilling på Van Gogh Museet i Amsterdam i oktober.

Her betegner man brevet som helt bemærkelsesværdigt, fordi de to postimpressionister van Gogh og Gauguin beretter om deres kunstneriske arbejde og deres selvforståelse som moderne kunstnere, mens også deres bordelbesøg får nogle ord med på vejen.

»Noget, som vil interessere dig – vi er taget på nogle ture til bordellerne, og det er sandsynligt, at vi vil ende med at besøge dem oftere for at arbejde«, skriver van Gogh.

I brevet sætter de to postimpressionister ikke deres lys under en skæppe, idet de er helt klar over, at de står i spidsen for »kunstens store genfødsel«, og van Gogh lader vide, at han ser Gauguin som »en utæmmet skabning, der har et instinkt som et vilddyr«.

Selv om der var et særligt kunstnerisk slægtskab mellem de tre kunstnere, havde de alligevel ikke den samme grundopfattelse af kunstens rolle, viste det sig. Mens van Gogh mente, at kunstneren skulle skabe motivet, sådan som han opfattede virkeligheden, var Gauguin og Bernard af den overbevisning, at erindringen og fantasien skulle være bestemmende.

Konflikten voksede og endte for van Goghs vedkommende med, at han efter bruddet med Gauguin drev ud i sindssygen og lemlæstede sig selv.

Van Gogh begik selvmord i 1890.

For seks år siden kunne vi her i Danmark opleve en stor udstilling viet til netop de tre kunstnervenner van Gogh, Gauguin og Bernard på Ordrupgaard i Nordsjælland under titlen ’Dramaet i Arles’.