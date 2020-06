Prominent kunsthandler anklages for bedrageri og hvidvask i spektakulær sag om guldsarkofag

En kunsthandler, der solgte sarkofagen til et stort amerikansk museum, er anklaget. Den er angiveligt smuglet illegalt ud af Egypten under det arabiske forår.

Det gik ellers lige så godt for en prominent parisisk kunsthandler. Han var i 2013 lykkedes med at sælge denne forgyldte egyptisk sarkofag, for hvad der svarer til 26 millioner kroner, til The Metropolitan Museum i New York, og her lod man straks sarkofagen være slagnummeret i den egyptiske udstilling.

Men nu er kunsthandleren anklaget i en større sag om bedrageri og hvidvask, skriver The Art Newpaper. Blandt andet anklages han for at have givet den værdifulde kulturgenstand en falsk proveniens, altså ejerskabshistorie.

Da det amerikanske museum købte kulturgenstanden, fik ledelsen dokumentation for, at den var blevet ført ud af Egypten for et halvt århundred siden, og at den siden havde været i en privatsamling. Det gjorde det lovligt for museet at erhverve den omkring 2.100 år gamle sarkogfag fra det ptolemæiske kongedømme, som engang rummede mumien af præsten Nedjemankh.

Foto: Amr Abdallah Dalsh/Ritzau Scanpix

Men anklagemyndigheden i Paris mener nu at kunne bevise, at kunsthandleren både forfalskede ejerskabshistorien og fremstillede en falsk egyptisk eksporttilladelse dateret 1971. Ligeledes mener anklageren at kunne bevise, at sarkofagen blev illegalt smuglet ud af Egypten i 2011 under det arabiske forår.

Afviser anklagerne

Allerede i begyndelsen af 2019 blev sarkofagen leveret tilbage til Egypten. Kunsthandleren har tidligere over for The Art Newspaper afvist alle anklager og fastholdt, at han handlede i god tro.

Det samme siger det amerikanske museum, som vil sagsøge alle parter, der »har været involveret i at bedrage museet«, skriver kunsttidsskriftet.

I en række tidligere sager om illegal kulturarv er også museerne blevet pålagt et ansvar. Blandt andet var en museumsinspektør fra The J. Paul Getty Museum i Californien anklaget for at have erhvervet illegale genstande fra Italien i en mangeårig retssag i Rom, som imidlertid faldt for forældelsesfristen.

Den franske sag er en del af en større efterforskning af illegalt eksporteret kulturarv, som de franske myndigheder satte i værk i 2018.

Efterforskningen førte i sidste uge til en lang række anholdelser, også af en tidligere ansat på Louvre og en bestyrelsesformand for et større fransk auktionshus, men de øvrige anholdte er alle løsladt uden sigtelse.