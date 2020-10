Dansker får folk til at spærre øjnene op i Istanbul

Der er skrevet dramatik og tykke bøger om kvinder, der får nok af de husmoderlige kvinderoller og tjekker ud fra mænd og tøjvask.

Men det er ikke alle kvinder, der kommer indenfor i teatre og litterære saloner, og det er baggrunden for, at en ny, international streetart-udstilling, ’Billboard Istanbul 2020’, fra i dag åbner uden døre, frit tilgængelig langs tyrkiske gader og indfaldsveje, så alle kan være med.

Over 100 store reklamebillboards fordelt over den tyrkiske millionby vil i de kommende dage være blottet for reklameklichéer og storøjede kvindestereotyper for i stedet at vise samtidskunst om og af kvinder fra Marokko, Tyrkiet og Skandinavien.