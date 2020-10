Kunstanmelderen: Det ligner ikke en udstilling, næh, mere en flippet indrettet skolefritidsordning med ler på emneugeskemaet

Tre aktuelle udstillinger på Copenhagen Contemporary (den der store kolos af et internationalt kunstcenter beliggende på Refshaleøen) har det til fælles, at de benytter sig af det, man kunne kalde et participatorisk imperativ: Du er ikke blot en inaktiv kunstbeskuer, som interesseløst bærer rundt på et kantiansk afmålt forhold til den kunstneriske dom. Du er interaktiv. Til stede sammen med kunsten, som forventer, at du gør noget kreativt med den.

Jeg nægter at gøre, hvad den danske performancekunstner Christian Falsnæs befaler mig i sit videoværk, som vises seks identiske gange i seks identiske hvide båse. Denne fordoblingens scenografi har det formål at understrege, at individet hos Falsnæs først og fremmest fungerer som gruppesubjekt og er en del af massen. Slap af med din individualisme, siger han, når hans værk … ja, befaler: »Dans, som du aldrig har danset før!« Gu vil jeg ej.

Videoen er derudover en montage af optagelser fra performanceværker afholdt på blandt andet spillestedet Vega (en kvinde kommanderer til et publikum, som på opfordring råber så højt, de kan, sidenhen står så tæt som muligt og tillidsøvelsesagtigt begynder at røre lidt ved hinanden, indtil de skal kysse, og det hele bliver akavet). Eller på folkemødet på Bornholm, hvor et helt vindjakkeklædt Politiken Plus-publikum gør som kunstneren på scenen: løfter den højre arm i vejret. Så står hele folkemødet og næsten heiler. Og vi kan tænke, at der ikke er langt fra velmedende kommunekunst på folkemødet til fascismen.