Gad vide, om Eckersberg, Krøyer og Thorvaldsen ville have været lige så store, hvis coronaen var indtruffet i deres levetid?

I dag har coronavirussen gjort det umuligt, men i gamle dage var det vigtigt for enhver kunstner, der havde brug for at se noget nyt eller lære noget andet, at kunne rejse – især til Italien. Men det var kun de bedste, der kom af sted, og slet ikke alle, der kom hjem igen, skriver Peter Michael Hornung i dette essay i anledning af, at Den Hirschsprungske Samling har skruet en udstilling sammen om den italienske rejsefeber i 1800-tallet.