Kuglerunde bolde på hjerteskærende udstilling: Du må røre ved dem og flytte rundt på dem. Hvis du sparker til dem, er det værst for dig selv

Det er bestemt ikke al kunst, der er lige let at gå til. Nogle gange kan udfordringen ligge i selve formen på værket, der kan virke enten fremmedartet, besværlig eller simpelthen svær at forstå. Andre gange er det indholdet, meningen med værket eller de tanker, det sætter i sving, det er vanskeligt at håndtere.

Og så er der de tilfælde, hvor begge dele gør sig gældende på én og samme tid. Som i Samara Sallams ‘This is Why We Cried’, der både kræver, at beskueren oplever kunst i alternativ udformning og samtidig er parat til at få sit hjerte knust.

Men hvis nogen skulle have lovet, at kunst er let og nem at gå til, er vedkommende ikke rigtig vel forvaret. Ikke at vanskelig kunst nødvendigvis er bedre end den, der er lettere at fange, men for de fleste værker gælder det, at man bliver nødt til at investere noget af sig selv og sin tid i mødet, endnu før man ved, hvad man ender med at få ud af det. Hvilket i de gode tilfælde så til gengæld er en hel del mere, end man selv bidrog med.