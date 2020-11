Anmeldelse: Når naturen skæres op i bidder og hænges op på væggen, lægger vi pludselig mærke til den

Der er en grund til, at Tue Greenfort har taget prøver fra en strand med indenfor – netop på dette sted, hvor hans seneste udstilling er kommet under tag. For her på Gl. Strand lå engang en naturhavn, og før den tid var der bare strand, masser af strand. Undertiden omtales dette historiske sted, ved Slotsholmskanalen, ligefrem som ’stranden’.

En strand er et sted, hvor havet og landet støder sammen. Her starter den civilisation, som mennesker på godt og ondt må tage ansvaret for. Her begynder det, vi kalder kultur i modsætningen til natur.

Nu har Tue Greenfort taget en række formstøbte aftryk af en typisk naturstrand med indenfor i en af kulturens institutioner og har fordelt dem på væggene i den øverste ovenlysbelyste sal.