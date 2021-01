Protesterne vælter ind: Det forlyder, at en verdensberømt filminstruktør vil købe dette maleri til en værdi af 300 millioner kroner. Men får han lov?

Et gigantisk vægmaleri af den mexikanske kunstner Diego Rivera, som siden 1931 har udsmykket et af USA’s ældste kunstakademier, San Francisco Art Institute, vil muligvis blive solgt for et større millionbeløb. Det sker i så fald for at redde den økonomisk trængte uddannelsesinstitution fra at dreje nøglen om, skriver kunstmediet Artnet News.

Her kan man samtidig læse, at det øjensynlig er skaberen af Star Wars-filmene, Georg Lucas, der har meldt sig som den glade køber. Filmmanden er netop i gang med at opbygge et museum i Los Angeles.

Men netop dette, at sælge og fjerne et næsten 90 år gammelt originalværk skabt til kunstskolen, vil være katastrofal, lyder det fra kritikerne.

»Det ville være en forbrydelse imod kunsten og byens kulturarv. Uddannelsesinstitutioner bør undervise i kunst, ikke sælge den«, udtaler den demokratiske lokalpolitiker Aaron Peskin til lokalavisen Mission Local.

Vurderet til 50 mio. dollar

Balladen begyndte lige før jul, da kunstakademiets ledelse i et brev informerede de ansatte om, at »alle forsøg på at redde« uddannelsesinstitutionen blev undersøgt, og at et flertal i bestyrelsen havde stemt for at undersøge muligheden for at sælge vægmaleriet, som Diego Rivera – der var Frida Kahlos mand – malede på stedet i 1931.

Man er netop nu i gang med at undersøge, hvordan kunstskolen kan »opnå økonomisk stabilitet«, udtaler kunstskolens bestyrelsesforkvinde Pam Rorke Levy i en mail til Politiken. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning, men man ser både på muligheden for »salg af kunstværker« og for at rejse penge til at lade vægmaleriet blive på skolen.

»Angående Rivera-maleriet vil det ideelle være at få sikret maleriet på stedet ved at tiltrække mæcener eller indgå partnerskaber, som kunne skabe et økonomisk fundament for at bevare, beskytte og præsentere vægmaleriet for offentligheden, samtidig med at man ville hjælpe bestyrelsen med at udføre sit tillidshverv ved at videreføre skolen som uddannelsesinstitution og sikre dens fremtidige overlevelse«.

Maleriet er blevet vurderet til omkring 50 millioner dollar svarende til godt 330 millioner kroner, og pengene ville falde på et tørt sted. Da skolen lukkede som følge af coronapandemien sidste år, stod den i enorme økonomiske vanskeligheder.

Ved bestyrelsesmødet i december skulle ansatte ved skolens fakultet have protesteret over beslutningen om at sælge Rivera-maleriet, men ledelsen lukkede hurtigt diskussionen og oplyste, at man allerede havde en køber klar i kulissen. Vedkommende ønskede at erhverve vægmaleriet til »sit museum« i Los Angeles, og man indikerede ved samme lejlighed ifølge Artnet News, at denne køber var Georg Lucas.

Hvordan Diego Rivera-maleriet rent teknisk kan flyttes, melder historien endnu intet om. Men det er, som vi har beskrevet her i avisen i forbindelse med vægmalerier af Hans Scherfig, muligt.

Maleriet viser i sin essens den kollektive skabelsesproces. Man ser kunstneren Diego Rivera sammen med sine assistenter, idet de er i færd med at male vægmaleriet.

Titlen er ’Skabelsen af et freskomaleri viser tilblivelsen af en by’.