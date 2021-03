Statue af sort 'eventyrer' dukker på mystisk vis op i park i USA

Kunst. Ingen vidste umiddelbart, hvordan det var lykkedes, for lågerne var låst om natten.

Men en morgen sidst i februar stod den der pludselig blandt de øvrige monumenter i Mount Tabor Park i Portland i delstaten Oregon i det nordvestlige USA: en enorm buste af York, den eneste sorte deltager i den berømte Lewis og Clark-ekspedition, der ved 1800-tallets begyndelse skulle kortlægge vestkysten, oplyser Oregon Public Broadcasting.

Indtil da havde soklen i parken stået tom. Eller rettere: Det havde den, siden en vred menneskemængde under sidste års omfattende raceuroligheder væltede dens tidligere beboer af pinden.

Og republikanske Harvey Scott, tidligere redaktør for avisen The Oregonian, der, som det efter ødelæggelsen blev fremhævet, havde modsat sig kvinders stemmeret, var ikke blevet sat på plads igen.

Foto: Nathan Howard/Ritzau Scanpix

I stedet lader det at dømme efter udtalelser fra de lokale parkmyndigheder til, at York får lov til at indtage pladsen, om ikke permanent, så for en tid. For nok ligner busten bronze, men den er lavet af træ.

Den virkelige York blev født i 1770’erne som slave af senere ekspeditionsleder William Clarks familie. Han havde kort sagt ikke meget valg, når det kom til overhovedet at deltage eller ej. Efter hjemkomsten fra ekspeditionen i 1805, hvor han ifølge overleveringen nød større handlemuligheder end ellers, bad York om sin fulde frihed, hvilket William Clark dog afslog flere gange.

I dag er York fanget som statue flere steder i USA og nu altså også i Portlands Mount Tabor Park, hvor inskriptionen lyder: »York – den første afroamerikaner til at krydse Nordamerika og nå Stillehavets kyst«.