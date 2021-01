Indisk lyseslukker punkterer monolitmyte: Glem alt om små grønne mænd!

Du skal være ærligt undskyldt, hvis du ikke lige har lagt mærke til det på grund af corona, Brexit, amerikansk valg og gode serier i flimmeren, men 2020 har faktisk været noget af et år for folk, der går op i monolitter.

I efteråret fandt naturmyndighederne i Utah, som egentlig var ude at tælle får fra en helikopter, en prismeformet metalgenstand, der stak op af det røde støv.

Den havde ikke umiddelbart nogen funktion, den var der bare.

Siden er der ifølge Wikipedia blevet fundet over 150 forskellige monolitter over hele verden. Nogle af dem dukkede op ud af det blå og forsvandt lige så pludseligt igen. Andre blev stillet op for at reklamere for et eller andet eller af kunstnere, der ville være med på bølgen.

Mellem jul og nytår dukkede en monolit op i en park i den indiske storby Ahmedabad. Det er den på billedet.

Den er ifølge Hindustan Times straks blevet noget af en attraktion. Der er spekulationer over, hvad der mon er hoved og hale i sagen. Kan det have noget med rumvæsner at gøre?

Nej, det kan det ikke, siger Jignesh Patel, der står for driften af en række parker og haver i byen til Hindustan Times og ødelægger dermed den gode, overjordiske stemning.

Der er tale om en skulptur, udført af mennesker i kød og blod, med blanke flader, som gør den fremragende for besøgende i haven, der gerne vil tage selfies eller spejle sig.

Hvad det hele – altså monolitopblomstringen – handler om, fremgår ikke klart noget sted.

Der har været spekuleret i, at der er tale om en eller anden form for homage til filminstruktøren Stanley Kubricks legendariske sci-fi-film ’Rumrejsen 2001’, hvor en monolit, der minder om dem, der dukker op nu, spiller en fremtrædende rolle.

Andre har, med udgangspunkt i den først fundne monolit i Utah, sendt tankerne i retning af den nu afdøde minimalistiske kunstner John McCracken, som har lavet værker, der ligger tæt på de nye monolitters æstetik. Først afviste hans galleri, men siden er det begyndt at spille med på ideen.

Mange af monolitterne forsvinder få dage efter at være blevet installeret. Om det så er grønne mænd og damer, der henter og bringer i en flyvende tallerken, eller folk, der bare har brug for lidt sjov og ballade i en ikke overvældende morsom tid, er endnu uafklaret.

Så sent som i tirsdagsdukkede en blank monolit op foran et motel af tvivlsom kvalitet i Saskatoon i Canada.

Indtil nu er der ikke rapporteret om monolitfund i Danmark. Til gengæld kan man på satellitfoto se, at monolitten i Utah har stået der siden 2016. Kort efter at være blevet fundet, forsvandt den igen.