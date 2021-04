Det ligner bare en tiger i et bur. Men der er noget galt

Ved første øjekast ligner det en tiger i et bur, men da fotografiet hænger et pænt stykke inde i udstillingen af Taryn Simons enorme indeks over det skjulte og ualmindelige i Amerika, er jeg klar over, at der skal kigges ekstra efter.

Måske det viser sig, at tigeren er udstoppet? Af en mindre dygtig taksidermist? Noget er i alle tilfælde galt. Og jeg ved nu, at den æstetiske tilfredsstillelse, det er at se tigeres striber gentaget i burets tremmer og deres skygger, i trækassen og i de vildtvoksende grene uden for indhegningen, vil blive sekunderet af en overraskelse. Af afsløringen af en hemmelighed.

For det er sådan, Taryn Simon har opbygget sin forrygende serie af fotografier: