Mysteriet er løst!: Derfor er der så mange jointrygende hunde på gamle ikoniske malerier

Har du nogensinde bevæget dig rundt på et kunstmuseum blandt old masters og spansk kolonialkunst og pludselig stoppet op og tænkt ... vent, var det der en hund, der ryger en stor joint?

I så fald deler du oplevelsen med kunstkritikeren Ben Davis fra det amerikanske netmedie Artnet News. Han har sat sig for at finde svar på, hvorfor så mange gamle malerier (særligt fra 1600- til 1800-tallet) indeholder et motiv, der til forveksling ligner en hund, som har fyret op for sit livs rus.

Svaret er – måske ikke så overraskende – at der slet ikke er tale om en potrygende hund.

I stedet er motivet en reference til et drømmesyn af Johanna af Aza, mor til Sankt Dominicus, der i 1215 grundlagde den romerskkatolske munkeorden dominikanerordenen.