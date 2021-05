5 hjerter: Fransk rigmands nye museum i midten af Paris er sæsonens sensation

Der er billeder på væggen, Urs Fischers dryppende stearinstatuer i rotunden, lydinstallationer i kælderen – og så er der François Pinault. En af Frankrigs rigeste mænd, 84 år, god for et beløb på den pæne side af 240 milliarder kroner og samlingens egentlige højdepunkt og unikaværk. En lille mand lavet af penge, to blå lyn af et blik fanget i et jakkesæt, der på denne formiddag, før den officielle åbning, fejer selvsikkert hen over betongulvet som et eller andet lidt mere end en halvgud. ’La Bourse de Commerce’, Paris’ nye museum for samtidskunst, er hans storværk, hans fragmentariske selvbillede, hans auto-portrait en art.

Hvad laver han her? Eller rettere: Hvad har han lavet her?