Stort værk får nogle af verdens klogeste mennesker til at græde

Næsten 14 milliarder år tager kunstværket os tilbage i tiden, og det har efter sigende bragt tårerne frem hos nogle af verdens førende videnskabsfolk, når de er trådt indenfor. ’Halo’ er en interaktiv lyd- og lysinstallation, der skal bringe gæsterne ind i hjertet af big bang og teorien om universets oprindelse.

Det skriver The Guardian, der har talt med kunstnerduoen bag værket, som i øjeblikket udstilles i Brighton.

De to kunstnere, Ruth Jarman og Joe Gerhardt, har under et ophold på Cern, det europæiske forskningscenter for kerne- og partikelfysik i Genève, indsamlet en mænge rå data fra partikelkollisioner. De data er blevet grundlaget for ’Halo’s 360-graders mekaniske installation, som driver en strøm af lys og lyde fra 384 lodrette stålstrenge, som er arrangeret i en cirkel omkring gæsterne.