Pornhub får par til at genskabe scener fra berømte erotiske kunstværker

Hvem havde troet, at en museumstur skulle kunne kombineres med et smut ind på voksenhjemmesiden Pornhub?

Det er nu engang tilfældet, da det ellers noget lumre sted på internettet netop har lanceret en serie af interaktive guider til erotiske kunstværker på nogle af verdens fineste og mest besøgte museer. Det skriver kunstmediet Artlyst.

Vil man finde frem til »nogle af de mest sexede scener i verdenshistorien«, som det lyder, er det altså bare at klikke ind på den dertil indrettede kanal: Pornhub, ’Classic Nudes’.

Her findes guiderne til de seks museer, nemlig Louvre (Frankrig), Metropolitan Museum of Art (USA), Prado (Spanien), Uffizi-galleriet (Italien), The National Gallery (Storbritannien) og Musée d’Orsay (Frankrig).



»Der findes en skatkiste af erotisk kunst, som ikke kan ses på Pornhub, men rundt omkring i verden, og som portrætterer nøgenhed, orgier og meget mere. De her præ-internet-kunstværker hænger på museer, som vi endelig kan begynde at besøge igen, i takt med at covid-19-restriktionerne lempes«, lyder det i forbindelse med lanceringen fra Asa Akira, der både er pornostjerne og Pornhubs brandingambassadør.

Besøgende bliver via hjemmesiden guidet forbi alle de »sippede værker og direkte over til the good stuff«, som museerne har at byde på. I guiderne kan man læse, lytte eller se videoer med og om kunstværkerne, som altså alle har én fællesnævner: De portrætterer nøgenhed og sex.

»Når folk begynder at vende tilbage til Louvre og MET, kan de gå ind på hjemmesiden, vælge et museum og følge kortet hen til et kunstværk. Det er på tide at droppe de kedelige selvguidede tours og nyde hvert eneste penselstrøg af disse erotiske mesterværker sammen med mig«, siger Asa Akira, der også lægger stemme til de guidede ture på den interaktive hjemmeside.

Har man ikke mulighed for at besøge museerne, kan turen og værkerne også opleves på skærmen hjemmefra.

På hjemmesiden er der også blevet plads til den mindre subtile erotik. Pornhub har nemlig sat et amatørpornoskuespillerpar til at fortolke seks ikoniske værker og så at sige ’vække dem til live’ – på den måde, det nu gøres bedst.

De kan altså opleves genskabe scener fra Jan Gossaerts ’Adam og Eva’, Edgar Degas’ ’Mand nøgen’, Gustave Courbets ’Verdens oprindelse’, Francisco de Goyas ’Den nøgne Maja’, Titians ’Venus fra Urbino’ og François Bouchers ’L’Odalisque brune’.