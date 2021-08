Vildt kunstdrama: Røver taber Monet-maleri i tumult med forbipasserende under flugt fra museum

Der blev hørt skrig og affyret skud, da to røvere søndag forsøgte at stjæle et kostbart Monet-maleri fra Zaans Museum i Holland.

Det skriver Artnet News med henvisning til Nordhollands Dagblad.

Her lykkedes det den ene røver at komme ud af museet med Monets ’De Voorzaan en de Westerhem’ (1871) under armen. Ude foran museet forsøgte han at nå hen til en motorcykel, hvor hans medsammensvorne ventede – klar til flugt.

Men da en forbipasserende forsøgte at stoppe affæren, tabte røveren maleriet på jorden under tumulten. Det lykkedes ham dog at komme op på motorcyklen og slippe væk. Uden kunstværket.

Det er uklart, præcis hvornår skuddene faldt under røveriet, men ingen blev ramt eller kom til skade. Ifølge Nordhollands Dagblad var det en af de to røvere, der affyrede skuddene. Deres motorcykel blev senere fundet efterladt på en vej ikke langt fra museet.

Zaans Museum købte i 2015 ’ De Voorzaan en de Westerhem’ for 8,5 millioner kroner. Det blev malet af Monet, da han i sommeren 1871 opholdt sig fire måneder i Zaandam, hvor Zaans Museum ligger.

Maleriet viser sejlbåde, der passerer nogle vindmøller på flodbredden.

Museet har ikke villet kommentere røveriet, men har på Twitter skrevet, at det har været udsat for et mislykket røveri, og at intet blev stjålet, og at ingen mennesker kom til skade.

I et senere tweet skrev museet, at maleriet nu er ved at blive undersøgt for skader og derfor ikke bliver hængt op igen lige med det samme. Maleriet er et af i alt 25, som den franske maler nåede at lave under sit ophold i Zaandam.