En motorcykel og en mukkert var alt, der skulle til. Nu er en mand anholdt for at stjæle ekstremt værdifuldt maleri

Tirsdag blev en mand anholdt. Han mistænkes for at stå bag tyveriet af to malerier, som blev stjålet sidste år og samlet har en værdi af 160 millioner kroner. Men malerierne – de er ikke at finde.