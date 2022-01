Her er årets 10 vigtigste udstillinger

1Kvinder og kunst

Der er mange måder at gå til temaet om kvinder og kunst. På Arken har man valgt at lægge ud med store spørgsmål som: Hvad vil det sige at være kvinde i dag? Hvem definerer det kvindelige? Og er femininitet overhovedet kønsspecifikt? De formentlig fragmenterede svar findes i værker fra de seneste 150 år, udført af kunstnere som Paul Gauguin, Cindy Sherman og franske Laure Prouvost, der er kunstneren bag ’We Will Feed You, Cooling Fountain (For Global Warming)’ fra 2019, som du her ser en detalje af.