Direktøren for 'verdens vigtigste udstilling' trækker sig efter kritik

Først blev kunstværket stemplet som antisemitisk og tildækket. Så blev det fjernet. Nu er direktøren for Documenta i Kassel blevet tvunget til at gå af. Kunstnerkollektivet bag værket har udtalt, at værket aldrig var vendt mod jøder.