Er det bedstemors brystimplantat, der udstilles i Paris?

Det var svedende varmt i Frankrig, og parisere og turister søgte skygge og svalende aircondition i byens museer og, hvis man var heldig, i de nye nedkølede metrovogne. Langs Seinen blev der serveret hvidvin. I parkerne samledes man i træernes skygge. På en fortovscafé betalte man gladelig ekstra for at drikke sin jus pressé under parasoller, bag solbriller.

På Palais de Tokyos indre trapper holdt afspærringer og sortklædte vagter nysgerrige kunsthalsgæster fra at afbryde forberedelserne til det forekommende Margiela-modeshow.

Laure Prouvost: 'Ring, Sing and Drink for Trespassing'. Palais de Tokyo, Paris. Til 9. sept.

Der var en doven, men kort pause i modeugerne, mellem herre- og damemode, og i den bageste ende af den rodede, men stadigt ekstremt chikke og sært velfungerende bygning, der siden 2002 har været et internationalt hotspot for samtidskunst, har den franske superstjernekunstner Laure Prouvost netop åbnet sin første soloudstilling i en parisisk kunstinstitution.

Som alting i Palais de Tokyo ser indgangen til udstillingen ikke ud af noget særligt og er casual og cool. Her overformidler man ikke med massiv skiltning, men introducerer med en kort poetisk tekst: »Du er hermed inviteret til at foretage en ulovlig indtrængen til et sted, som kan blive dit«, står der under udstillingens titel: ’Laure Prouvost – Ring, Sing and Drink for Trespassing’.

Separate værker i et samlet hele

Den første indtrængen i udstillingen går igennem en buet og mørk gang, beklædt med über-detaljerede maskinvævede gobeliner, hvor grene og løv blander sig med trivielle og teknologiske hverdagsobjekter, en lampe, mobiltelefoner, tv-apparater.

Blå bog Laure Prouvost Født 1961 i Frankrig og bosat i England. En af Frankrigs mest betydningsfulde kunstnere og tegner sammen med blandt andre Camille Henrot en ny generation af kvindelige kunstnere med stor international succes. Modtog 2013 den prestigefyldte engelske kunstpris Turner Prize og repræsenterer næste år Frankrig på Venedig Biennalen.

Et sandfarvet gulvtæppe er dekoreret med det, som ligner omridset af grene, hænder, teknologiske objekter, som var der brændt rundt i kanten af disse ting, eller som den teknik, man kender fra nogle hulemalerier, der skaber aftryk af hænder som en negativ form.

Her i denne gang findes også hønsenet med grene hentet ind fra naturen og her og hele vejen igennem udstillingen avisudklip samt små malerier med korte tekster.

På det første af disse tekstmalerier, jeg ser, står der: »The new boobs grandma ordered«, og nedenunder på en sjusket hylde ligger en aflang snegleagtig form i voks. Er det bedstemors brystimplantat?

For enden af denne sluse rejser udstillingsrummet sig som en højloftet indendørshave. En palme rækker mod loftet, og den midlertidige udstillingsarkitektur, som gør sig umage med ikke at gøre sig umage, laver et cirkelslag omkring udstillingens helt centrale værk: en fontæne med, hvad der forestiller syv vandsprøjtende bryster – lyserøde, glatte og herligt karikerede.

Værket, som er helt nyt, hedder ’We Will Feed You Big Time’, men det er lidt underordnet i denne udstilling, at der er tale om separate værker. Her er de samlet i et totalt greb, uden klare overgange mellem det ene og det andet værk.

I bedstemors have

Således sidder og ligger Prouvosts signatur-video-menneske-figurer, formet som tændstikmænd med skærmhoveder, rundt omkring i udstillingen.

Foto: Aurélien Mole

De korte videoer på en gang animerer disse figurer, men animerer også mig som beskuer og besøgende i udstillingen. De guider. »Sæt dig venligst ned«. »Kig derhen«, og hænder peger på ting, fingre stikkes ind i huller og berører hele tiden overflader og objekter i disse videoer, med hviskende voiceovers, der lokker længere og længere ind i denne indtrængen.

Kunstneren har iscenesat hele udstillingen som en have, som et sted, vi skal med hende ind, i et lidt forbudt og lystfyldt besøg til et særligt sted, som man forstår er hendes bedstemors have – bedstemoren, hvis brystimplantater man lige har mødt, og som er en person, man kun i lysglimt får en impressionistisk idé om tilstedeværelsen af.