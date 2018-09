Vild billedkunstners leveregel var, at alt kunne males, men hun ville ikke forklare, hvorfor hun malede netop det Inge Ellegaard vidste godt, at hendes malerier ikke gav nogen mening – for andre end hende selv. Det var derfor, hun først slap maleriet, da hun døde.

Da Inge Ellegaard døde i 2010, 57 år gammel, lignede hun én, der havde brugt sig selv så godt, at hendes fremtid lå bag hende. Hun var det klassiske eksempel på, hvor hårdt det er at være billedkunstner, når man ikke er nogens darling og måske heller ikke ønsker at være det. Man er altid alene om metieren, altid alene om at skulle finde på det næste, man skal male og lade sig inspirere af. Det næste billede skulle jo helst blive enormt interessant, også selv om man måske ikke mente så enormt meget med det, der var udgangspunktet.