Ny amerikansk undersøgelse: En tur på kunstmuseum kan lette kroniske smerter En ny undersøgelse fra University of California konkluderer, at patienter med kroniske smerter oplever lindring efter museumsbesøg.

Kunstelskere vil sikkert påstå, at de altid har vidst det.

Men for de fleste af os er det vist alligevel en smule overraskende at få dokumenteret videnskabeligt: At en tur på kunstudstilling ikke alene undervejs kan få smerterne til at føles lettere for patienter med kroniske smerter, men for et flertal af dem ligefrem lægger en dæmper på smerterne hele tre uger efter oplevelsen.

Sådan lyder konklusionen faktisk på et forsøg udført af videnskabsfolk fra University of California, som er blevet offentliggjort i magasinet ’Pain Medicine’.

Mindre social isolation

Forsøget bygger i al sin enkelhed på en lang række én time lange kunstrundvisninger for grupper af personer med kroniske smerter på Crocker Art Museum i Sacramento i den amerikanske stat Californien. Flertallet af deltagerne forklarede efterfølgende, at de følte sig mindre socialt isolerede, hvilket ellers er en udbredt følge af kroniske smerter.

Ifølge forskerne bør deres opdagelse resultere i, at kunstture tages i anvendelse i behandlingen af personer med kroniske smerter, men peger også på det underkendte sociale element, som ofte indgår i smertelidelser. Og så er det en stærkt tiltrængt måde på samme tid at tackle to af tidens sundhedsproblemer på, skriver de. Nemlig kroniske smerter og det især i USA stærkt voksende misbrug af receptpligtig smertestillende medicin.

Undervejs på den timelange rundvisning i museet oplevede mange af smertepatienterne, at synet af kunstværkerne tjente som en distraktion fra deres evindelige smerter. Eller, som en sagde: »Jeg kigger på kunst, og er ikke længere min krop - jeg er i forbindelse med noget«.