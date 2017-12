Nyt udspil fra Venstre: Der skal spares meget mere end 400 millioner på DR

Hvorfor skal der laves et nyt Danflix?

»Når vi siger, at alle aktører kan søge - at det kan JP/Politiken Hus, det kan DK 4, det kan TV 3, det kan radiostationerne rundt omkring i landet - så skal vi jo ikke bruge licensbetalernes eller skattebetalernes midler på noget, hvor de skal rende rundt og lede efter indholdet på alle mulige forskellige platforme. Det skal ligge samlet og frit tilgængeligt et sted. Og der skal ikke være nogen tvivl om, hvor det er«.

Hvorfor skal det hele ikke være tilgængeligt hos DR, der i forvejen udelukkende laver public service-indhold?

»Jeg ved slet ikke om DR er interesseret i det. Men det er også en mulighed, som vi har overvejet. Og den mulighed vil jeg ikke afvise. Det afgørende er, at det her indhold bliver frit tilgængeligt. Jeg kunne godt forestille mig, at det var godt, at det lå på en Danflix-app, så man kunne skille tingene ad. Men jeg vil ikke afvise, at det også kunne ligge hos DR. Det vigtige for mig er, at det er tilgængeligt på en gratis app«.

Hvad er jeres betænkelighed ved at lægge det ind under DR og lade en af deres tv-kanaler og en del af deres hjemmeside være forbeholdt public service-indhold fra andre medier?

»Det er absolut også en mulighed. Det vil jeg slet ikke afvise. Det kan godt være, at det viser sig, at det er mest hensigtsmæssigt at lægge det på DR. Men det er ikke DR, der skal afgøre, hvilke projekter, der skal have støtte. Det skal et uafhængigt public service-nævn«, siger Britt Bager.

Hvem skal administrere den nye, store public service-pulje?

»Det skal et public service-nævn. Det skal ikke være Filminstituttet (der administrerer den nuværende public service-pulje på 47 millioner kroner, red.), men et selvstændigt nævn med nogle helt andre kompetencer. Det her er ikke en filmpulje, det er en pulje til public service-indhold«.

Skal de 47 millioner i den nuværende pulje til dansk drama og dokumentar med over i den nye pulje?

»Ja«.

Skal den den nye pulje så også støtte tv-serier?