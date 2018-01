Rebelsk mediehus suspenderer og fyrer ansatte efter anklager om sexovergreb Vice, der er kendt for at gå til grænsen for at skabe afslørende og chokerende journalistik, har i årtier været præget af en kultur, hvor kvinder er blevet befamlet og behandlet som underlegne. Topchefen er nu suspenderet.

Dirigenter på godt og vel de 70 og 80 år. En balletmester på vej på pension. Studieværter, politikere, skuespillere og mediemoguler, der er tynde i toppen.

Anklagerne om seksuelle overgreb begået af magtfulde mænd i arbejdsrelationer har indtil videre især rettet sig mod ældre hanner, som er fostret af gammeldags kønskultur. Ikke at det undskylder dem, men det kan måske forklare en del af deres utilstedelige opførsel.

Derfor virker det overraskende, når det nu kommer frem, at et af verdens førende unge mediehuse, rebellen Vice, er inficeret af samme kultur. En kultur, hvor mænd befamler kvinder, hvor kvinder bliver bedt om at være søde, hvis de vil klare sig godt, og bliver begrænset i at avancere, hvis de siger fra over for tilnærmelser.

En kultur, hvor en kvindelig ansat må slå sin kollega flere gange med en paraply for at afværge hans tilnærmelser, og hvor en mandlig ansat under en firmaudflugt presser sin kvindelige kollegas hænder ned i sit skridt.

I november var websitet The Daily Beast en af de første til at rapportere om Vices forskruede virksomhedskultur, og det førte til fyring af tre medarbejdere, herunder lederen af Vices dokumentarafdeling, efter anklager om sexchikane.

Fra toppen og ned har vi som firma fejlet Shane Smith, Suroosh Alvi, stiftere

Og da The New York Times 23. december bragte en stor afdækkende artikel, hvoraf det fremgik, at mere end 20 kvinder har været ofre for eller vidner til overgreb hos Vice, begyndte bolden for alvor at rulle. Heri fremgik det også, at den nuværende topchef hos Vice, Andrew Creighton, har betalt 135.000 dollars til en tidligere ansat, som har fortalt, at hun blev fyret, umiddelbart efter hun havde afvist hans tilnærmelser. Creighton har ifølge avisen undskyldt og forklaret, at han og kvinden havde været »nære venner«, og at de »nu og da var intime«, og har sagt, at han ikke var involveret i hendes fyring.

Vice har i alt udbetalt erstatning til fire kvinder, og 2. januar suspenderede Vice både Andrew Creighton og en anden chef efter anklager om sexchikane.

»Skadelig drengeklubkultur«

To af Vices stiftere, Shane Smith og Suroosh Alvi, har nu også indrømmet, at noget er gået skævt, at der har hersket en »skadelig drengeklubkultur, som har fostret upassende opførsel«, og sammen har de udsendt en officiel udtalelse, hvori det blandt andet lyder, at »fra toppen og ned har vi som firma fejlet med hensyn til at skabe et trygt og inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle, især kvinder, kan føle sig respekterede og trives«.

Vice har lige siden sin begyndelsesårene været et brand båret af det rå, frække og upolerede. Mediet har bragt reportager fra stripklubber, artikler som ’min første dag som prostitueret’, modefotos skudt på bordel og har blandt andet vakt opmærksomhed med en test af, hvorvidt mænd eller kvinder er bedst til at give blowjobs.

Over for The New York Times beskriver ansatte, der har været med fra Vices tidlige dage, da også medievirksomheden som en »punkrock, mandsdomineret atmosfære, hvor man i forsøget på at chokere nogle gange går over grænsen«. Og den kultur har altså tilsyneladende rodfæstet sig i en sådan grad, at krænkelser af kvindelige ansatte har været udbredt.

»Der er et giftigt miljø, hvor mænd kan sige de mest modbydelige ting, joke om sex åbent, og hvor kvinder bliver behandlet som langt mindre værd end mænd«, siger Sandra Miller, der arbejdede som chef i Vice 2014-2016, til The New York Times.

Og det har været svært at sige fra.

Indtil for nylig har alle nyansatte skullet skrive under på en såkaldt ’utraditionel arbejdspladsaftale’, hvor de indvilligede i at blive eksponeret for potentielt stødende materiale og lovede, at de ikke ville finde det upassende for arbejdspladskulturen. Flere ansatte melder, at de har opfattet den aftale som en form for mundkurv, når det også er kommet til seksuel chikane.