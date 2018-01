Google afslører danskernes dybeste hemmeligheder 10.000 spørgsmål viser, at vi ikke kun søger kartoffelsuppe og vinterdæk, men også utroskab og hvem er jeg.

Hvis du omkring årsskiftet har set Googles egne opgørelser over, hvad godt fire millioner danskere har spurgt søgemaskinen om i 2017, så dukker Ubåds-ejeren, fidget spinner, FC Barcelona og »hvad betyder Despacito« (sommerens store hit med Justin Bieber) op.

Men det er fordi, Google kun opgør, hvad der trender.

Graver man et spadestik dybere, så finder man de mest klassiske 10.000 spørgsmål til liv og død og alt derimellem, som danskerne har stillet flest gange i det forløbne år. De er netop blevet udgivet i ’Danmarks spørgsmål’ fra bureauet Storybase, der lever af at håndtere big data, søgemaskineoptimering og forbrugeradfærd.

Om bogen 10.000 af de mest stillede spørgsmål på søgemaskine Google gennem 2017 er blevet samlet i ’Danmarks spørgsmål. Danskernes ufiltrerede tanker og spørgsmål fra a til å.’ Det er Torbjørn Flensted og Kim Hove fra det digitale markedsføringsbureau storybase.com, der står bag.

Et af livets helt store spørgsmål for danskerne er at finde ud af, hvilken nummer uge vi er i lige nu. Det er der blevet spurgt til 165.000 gange med forskellige formuleringer. Omkring 10.000 gange har Google fået spørgsmålet, hvad vi skal have til aftensmad, og så undrer 3.210 sig over, hvor ordet sofa egentlig stammer fra.

Præcis lige så tit, 3.210 gange, er der blevet spurgt til, hvor H.C. Andersen er født, mens 7.080 mennesker har fået hjælp til at binde et slips.

Men når vi sidder for os selv og taster i skærmens blege skær, så spørger vi også til dybe, personlige emner. Som »hvordan kommer jeg over ham« som 2.040 har spurgt om sidste år, eller »Hvorfor græder jeg uden grund?« (360) eller »Hvem er jeg«, et spørgsmål 12.000 mennesker har stillet Google.

Danskerne uden filter

»Det er dig og mig, der har skabt den her bog«, fortæller Torbjørn Flensted, der i Storybase lever af at rådgive kunder i, hvordan de opnår synlighed på nettet. For ham var det et con amore projekt at samle og udgive det, vi danskere gerne vil have svaret på, 10.000 spørgsmål i alfabetisk orden.

»Det er aldrig gjort før i verdenshistorien. Jeg synes, det var fascinerende at se, hvad der sker, når vores normale filter bliver slået fra, og vi sidder og laver søgninger på ting, vi ikke engang ville spørge vores bedste ven eller partner om«, siger han.

Lille spejl på væggen der

Filosof Pia Lauritzen, der har skrevet forordet, har i hele sin karriere forsket i, hvordan vi bruger spørgsmål, og hvad det fortæller om vores indstilling til os selv, livet og hinanden.

Hun synes, at spørgsmål er så interessante, fordi de fortæller så meget om afsenderen. Når man mentalt retter sin lysstråle mod et emne, kan man ikke gøre det uden at afsløre, hvor man selv står og holder lygten, og hvad man håber på at opnå.

»Der er en sammenhæng mellem at stille et spørgsmål og at tage stilling. Du kan ikke spørge om noget, uden at vise, hvem du er. Spørgsmål er det, der gør os til mennesker. Vi kan ikke lade være med at spørge. Vi er konstant søgende. Og vi har brug for at spejle os i de andres svar«, siger Pia Lauritzen.

Hendes forestilling om Google-søgninger var, at folk spurgte konkret. For eksempel »hvor sidder blindtarmen?« (12.000) eller »Kan man fryse en ost (3.840), men mange dybere behov kommer også på bordet og i Googles søgefelt, som er den søgemaskine 97 procent af danskerne bruger.

Danskernes søgehistorik rummer også spørgsmål, der handler at være en del af en større verden – og om relationer.

Hvem er jeg?

»Det kom bag på mig, at folk også stiller dybe spørgsmål til deres livs mening og til deres forhold til andre«, siger Pia Lauritzen, der netop selv har udgivet ’Questions: Between Identity and Difference’ på Aarhus Universitetsforlag.