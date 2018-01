Spanske medier hylder dansk professor for at riste den katalanske separatistleder Professor Marlene Wind bliver kaldt »twitterbrugernes heltinde« i de spanske medier, efter hun gik hårdt til Charles Puigdemont.

»Jeg håber, du har din kuglepen klar, så du kan tage noter. Det er det, jeg plejer at sige til mine studerende«.

Sådan begyndte professor Marlene Wind fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet sit interview med den katalanske separatistleder Charles Puigdemont mandag, da de to mødtes til en samtale på universitetet, der har gjort den danske professor til forsidestof i Spanien.

Wind gik nemlig hårdt til Puigdemont i noget, der mere mindede om et konfrontatorisk interview end samtale.

Med spørgsmål som:

»Hvor kommer denne trang til selvstændighed fra? Så vidt jeg ved, er Catalonien den rigeste region i Spanien. Er I ikke bare forkælede og forsøger at slippe for de fattige?«, lød et af spørgsmålene.

Hyldest og trusler

Et andet var, om demokrati udelukkende handler om at lave folkeafstemninger og rette sig efter dem, eller om et lands grundlæggende love også har noget at sige?

De hårde spørgsmål har fået det til at vælte ind med ros på Winds twitterkonto fra spaniere, der mener, at Cataloniens tidligere præsident ikke tidligere har fået nok af den slags hårde spørgsmål.

Avisen El Confidencial kalder Wind for »twitterbrugernes heltinde«.

Til flere spanske aviser forklarer Wind, at hun bevidst gik kritisk og provokerende til politikeren, fordi hun ikke ville beskyldes for mikrofonholderi, og fordi Københavns Universitet ikke ville lade separatistlederen »skabe et cirkus«.

»Jeg ved ikke, om Puigdemont blev nervøs, men vi kan ikke tillade, at universitetet lader være med at være et rum for konfrontationen mellem ideer for i stedet at blive et sted, hvor der kan føres kampagne«, siger Wind til avisen El Español.

Ud over at sende den danske EU-ekspert i overskrifterne hos store landsdækkende spanske aviser som El Pais, ABC og El Mundo er der også en del catalanere, der er blevet vrede på hende.

Det fortalte hun onsdag morgen til Radio24syv.

»Ja, der er jo også dem, der er rasende. Cirka halvdelen af Catalonien, som gerne vil have en selvstændig stat, er rasende på mig og kører troldekampagner på mig på Twitter. Jeg vidste godt, at tingene var tilspidsede, men at det var så vildt, det havde jeg ikke regnet med«, siger Marlene Wind til Radio24Syv.

I det førende catanske medie, El Nacional, skriver politiker og sanger Gorka Knörr et åbent brev til Wind, hvor han svarer på en række af hendes spørgsmål til Puigdemont.

»Jeg tror, fru Wind, at De har brug for at slå et smut omkring Catalonien«, skriver han og tilbyder selv at være guide.