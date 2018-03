Socialdemokratiet vil reformere DR i nyt medieudspil: »Det er et mål i sig selv at lave en bred medieaftale« Et flertal i Folketinget vil skære ned på DR, og Socialdemokratiet vil gerne være med i et medieforlig. Derfor er partiet klar til at tage fra DR og give til andre, der kan producere public service. Hvor mange penge er dog fortsat uklart.

Når Folketingets partier inden længe skal forhandle om et nyt medieforlig, er det et selvstændigt mål for Socialdemokratiet at blive medunderskriver på den endelige aftale. Det understreger formand Mette Frederiksen, der forud for de politiske diskussioner præsenterer 10 principper, partiet vil forhandle ud fra.

»Når vi taler medier, er vi inde ved kernen i demokratiet. Et medieforlig definerer spillereglerne for, hvad vi mener, der er rigtigt og forkert, når vi taler medielandskab, og derfor bør det være bredt«, siger Mette Frederiksen.

»Jeg mener faktisk, at det er et mål i sig selv at lave en bred medieaftale«.

Måske derfor har partiet droppet tidligere tiders modstand mod at skære i tilskuddet til Danmarks Radio, og et af de 10 principper går nu i stedet ud på at reformere DR. Fremover skal mediehuset »fokusere på klassisk public service« og bruge færre penge på ledelse og administration.

Til gengæld vil Socialdemokratiet forsøge at sikre, at besparelserne bliver brugt på andre public service-medier, så der samlet ikke bliver brugt færre penge på public service end i dag. Det skal ske via en større public service-pulje i stil med den mediepulje, Venstre har foreslået, som betales med de »frigjorte midler fra DR’s budget«.

»Det er selvfølgelig, fordi der er et flertal af partier i Folketinget, der ønsker at skære på Danmarks Radio. Og vi ønsker at komme med i et medieforlig. Jeg tror, at det er rigtig vigtigt for danske medier, at der er en bred aftale«, siger Frederiksen.

Hun ønsker dog ikke at sætte nogen former for tal på, hvor meget Socialdemokratiet er klar på at spare i DR. Hun kommer det ikke nærmere, end at 25 procent – som Dansk Folkeparti har foreslået – er for meget, og at 0 procent er for lidt.

»I den ene lejr har vi dem, der siger, at du kan skære 25 procent, uden at det har nogen betydning. Det mener jeg ikke er rigtigt, og det vil jeg også advare mod, at man hopper på. Og så er der dem, der siger, at der slet ikke må være nogen forandringer. Og jeg tror ikke, at nogen af de to skoler har ret«, siger Mette Frederiksen.

Klassisk public service

Hvad hvis regeringen og Dansk Folkeparti – inden medieforhandlingerne går i gang – beslutter, at der bliver skåret 15-18 procent på DR?

»Så forholder vi os til det«.

Så det er ikke så nagelfast, at der samlet ikke må være færre penge til public service?

»Jamen, jeg kan jo ikke vide, hvad regeringen spiller ud med. Nu fremlægger vi, hvad vores holdning er, så kommer regeringen med deres, så må vi se, hvad det kommer til at betyde«.

Så I har ikke en smertegrænse på forhånd?

»Altså, jeg vil simpelthen ikke gå ind og definere, hvad der bliver vores respons på noget, der ikke er fremlagt. Det tager vi stilling til, når de lægger det frem«.

I vil reformere DR, så DR i højere grad har fokus på klassisk public service. Hvad er det, i forhold til hvad der bliver udbudt i dag?

»Jeg har ikke en meget snæver fortolkning af, hvad public service er. Det er klart, der er noget, der handler om nyheder og nyhedsformidling. Der er noget, der handler om at være repræsentativ også geografisk. For mig er børn og unge-siden enormt vigtig, for vores børn er så stærke medieforbrugere i dag. Og der mener jeg, at det har en selvstændig værdi, at der er noget, der er på deres eget sprog, og som udspringer af nogle af de grundlæggende værdier, der har formet det danske samfund og vores historie. Public service er ikke kun nyhedsformidling, der er også det kulturelle og underholdningsdelen«.

Men når I ønsker at fokusere på det, I kalder klassisk public service, er der så ting, som DR laver i dag, som I tænker, DR ikke skal lave?

»Ja. Men jeg vil være varsom med at sidde som helt almindeligt menneske og være dommer«.