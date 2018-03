Aktivister jubler: Aldersbegrænsning på pornohjemmesider er udskudt Udskældt lov, der skal afkræve verificerede oplysninger om alderen på brugere på pornohjemmesider, sættes pludseligt på pause.

Det er nærmest en sejr.

Sådan fejrer aktivister, der kæmper for retten til privatliv, i hvert fald nyheden om, at den britiske regering har udsat indførelsen af alderstjek på pornohjemmesider, skriver den britiske avis The Guardian.

Officielt skyldes udsættelsen, at de britiske myndigheder skal have mere tid til at forberede loven. Men Myles Jackman, en advokat, som har bekæmpet lovforslaget sammen med Open Rights Group, ser det som en indrømmelse af, at regeringen først i sidste øjeblik begyndte at forstå de mulige konsekvenser.

»Oprigtigt talt, risiciene for privatlivet var så alvorlige, at hvis alle disse data blev hacket, ville de (myndighederne, red.) aldrig kunne tages seriøst igen hvad angår opbevaring af borgernes private data, om det så skete hemmeligt eller ej«, siger han ifølge Guardian.

Planen var, at alle pornografiske hjemmesider i løbet af april skulle have introduceret værktøjer til at tjekke og verificere brugernes alder.

En talsmand for ministeriet for medier og kultur siger ifølge The Guardian:

»Vi gør verifikation af alder obligatorisk for kommercielle pornosider som en del af vores arbejde for at gøre internettet til et sikrere sted for børn. Men vi er nødt til at tage os tiden til at gøre det ordentligt, og det vil træde i kraft senere i år«.