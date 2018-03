Jakob Mollerup: TV 2-chefs søforklaring er dybt pinlig og med til at vildlede på Facebook

Pudsigt nok er der her en direkte linje til anbefalingerne i en ny EU-rapport om vildledende nyheder og sociale medier. En ’high level’-arbejdsgruppe, der tæller den danske medieprofessor Rasmus Kleis Nielsen fra Oxford University, afleverede i tirsdags en rapport til EU-Kommissionen om, hvordan sociale medier medvirker til spredning af vildledende historier.

Ud over at afvise ’fake news’ som et brugbart begreb handler gruppens anbefalinger primært om at styrke mediernes kvalitet, faktatjek og så videre – ikke mindst omkring valgkampe. Det handler om at bekæmpe misinformation gennem større åbenhed og ved at gøre befolkningen til bedre mediebrugere.

Vigtigt er det også med mere forskning i, hvordan vildledning via sociale medier foregår i praksis. Vi ved for lidt, konkluderer gruppen, der samtidig forstærker presset på Facebook og Google for at give større indsigt i spredningens mekanismer.

Samtidig understreger eksperterne det afgørende i, at alle initiativer undgår ethvert tilløb til censur under påskud af at stoppe falske nyheder. Heller ikke her er der nemme løsninger.