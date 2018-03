Alberte, Lea og Lisa: DR kan spare radioværterne og spille mere musik DR's sparedilemma bliver tydeligt, når folk på gaden skal sige, hvad de vil spare væk, og hvad de vil bevare. Der er vild uenighed.

Kusinerne Alberte og Lea Guldberg og veninden Lisa Hvass har ikke hørt, at DR skal spare 20 procent af budgettet over de kommende fem år. Men når det sker, skal det være på en måde, så alle får noget ud af DR, mener de 18-19-årige unge kvinder.

Foto: Andreas Haubjerg Hvad siger danskerne til at DR skal spare 20% af budgettet.

Hvad siger danskerne til at DR skal spare 20% af budgettet. Foto: Andreas Haubjerg

»Jeg opfatter egentlig ikke DR som noget for min målgruppe. Men når alle nu er tvunget til at betale, så skal alle vel have noget ud af det«, siger Alberte Guldberg og rammer på den måde DR's svære balancegang lige på kornet.

Medievirksomheden skal ifølge et udspil fra regeringen og Dansk Folkeparti spare 20 procent af sit budget væk i løbet af de kommende fem år. Vi har spurgt en række tilfældige danskere, hvor DR kunne skære, og hvad de absolut må bevare.

Ifølge Alberte er der for meget snak i radioen.

»De kan spare radioværterne væk og spille noget mere musik. Eller de kan spare nogle af de der dyreprogrammer på DR K væk, som må være sygt dyre at lave, når man skal ligge og filme, hvordan en tarantel folder sig ud«, siger Alberte Guldberg.

Hun har lidt sværere ved at sige, hvad der ikke må skæres væk.

»Hvad med Fuckbois?«, spørger hun ironisk grinende de andre. Fuckbois er DR's dokumentar om tre unge mænd, der går i byen og scorer damer i stor stil. Alberte Guldberg efterlyser, at DR lader sit indhold ligge længe på deres hjemmeside, for »det er altid låst, når jeg skal se det«.

Lisa Hvass: Åndssvagt, at de sparede X-faktor væk

Foto: Andreas Haubjerg Hvad siger danskerne til at DR skal spare 20% af budgettet.

Hvad siger danskerne til at DR skal spare 20% af budgettet. Foto: Andreas Haubjerg

Lisa Hvass ser X-faktor, og det fatter hun ikke, at DR har droppet.

»Det er da et åndssvagt område at spare på, for det er noget mange mennesker vil se«, siger Lisa Hvass, og nævner også gode debatprogrammer som et område, der ikke må spares væk.

Dokumentarprogrammer skal absolut bevares, mener hun også, men:

»Det skal være de dokumentarer, der er relevante. Alle de der dokumentarer om Anden Verdenskrig kan de godt spare væk for min skyld.

Lea Guldberg: Er der overhovedet nogen, der ser DR K?

Foto: Andreas Haubjerg Hvad siger danskerne til at DR skal spare 20% af budgettet.

Hvad siger danskerne til at DR skal spare 20% af budgettet. Foto: Andreas Haubjerg

Lea Guldberg spørger, om man ikke kan spare alle genudsendelserne af Matador væk, men Lisa mener ikke, at man vil spare mange penge ved den manøvre. Men et par kanaler kunne gøre det, mener Lea.

»Er der overhovedet nogen, der ser DR K og DR Ultra. Dem kun de godt spare væk. Til gengæld må de ikke spare på deres dokumentarprogrammer. De er nærmest de eneste, der laver de gode dokumentarer«, siger Lisa Hvass.

Peter Shøning: DR er udsat for en urimelig hetz

Foto: Andreas Haubjerg Hvad siger danskerne til at DR skal spare 20% af budgettet.

Hvad siger danskerne til at DR skal spare 20% af budgettet. Foto: Andreas Haubjerg

Peter Schøning er så vred over besparelserne, at han nærmest ikke kan nævne områder, hvor han mener, at DR skal spare.

»DR er udsat for en urimelig hetz, blandt andet også fra de andre medier som for eksempel jeres. I virkeligheden har DR været enormt dygtige til at levere et varieret udvalg til seere og lyttere. De leverer public service og har på den måde en positiv rolle i samfundet«, siger Peter Schøning.