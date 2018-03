Nedskæringer i DR er usædvanligt store i europæisk perspektiv DR står overfor ualmindelig store nedskæringer. Og så er en overgang til skattebetaling en mulighed for at presse DR, siger eksperter.

Den beskæring på 20 procent af DR, regeringen og DF har vedtaget fredag, er usædvanlig voldsom. Også sammenlignet med Europas øvrige public service-organisationer.

Det siger en række kendere af public service-virksomheder, Politiken har talt med.

»Jeg kan ikke komme med eksempler på andre steder, hvor de har fået en 20 procents budgetredaktion. Jeg kan ikke udelukke, at det er sket i Bulgarien. Europas fattigste land. Er det der, vi er? At vi skal til at sammenligne os med dem?«, siger Bjørn Erichsen, tidligere tv-direktør i DR og senere i European Broadcasting Union, public service-kanalernes fællesorgan.

»Uanset hvordan man gør det, så bliver det en massakre«, siger han.

At det også i international sammenhæng er hårde beskæringer, er medieforsker Frands Mortensen fra Aarhus Universitet enig i.

»Jeg er ikke sikker på, at de, der har vedtaget det her, er klar over, hvor alvorligt det er. Selvfølgelig er der smånedskæringer rundtomkring. Men 20 procent, det har jeg aldrig hørt før. Jeg kender simpelthen ikke til beskæringer i det størrelsesforhold«, siger han.

Fredag fremlagde finansminister Kristian Jensen (V) V-LA-K-regeringen og Dansk Folkepartis besparelser for DR. Regeringen og støttepartiet, der tilsammen har flertal i Folketinget, har besluttet, at der skal spares 20 procent i DR, og at de øvrige partier i Folketinget skal gå med på den præmis, hvis de vil være med under de kommende medieforhandlinger. I kroner svarer besparelsen til omtrent 740 millioner af de i alt 3,7 milliarder, DR får i licens.

Hvordan der præcis skal spares, er endnu uvist, men det er ikke sikkert, at DR selv får lov til at pege på, hvor pengene skal tages.

Fra den borgerlige regering er DR især blevet kritiseret for at bringe for meget underholdningsfjernsyn og for mange udenlandske serier, men ser man på DR’s samlede programbudget, batter det ikke meget at skære på de punkter. Tal fra 2016 viser, at udgifterne til udenlandsk indhold var 189 millioner kroner, og at der blev underholdt med ’X Factor’ og lignende programmer for i alt 147 millioner kroner.

Altså et godt stykke fra de 740 millioner kroner, der skal spares.

Slut med licens

DF og regeringen har også besluttet, at det skal være slut med at betale licens. I stedet skal DR finansieres over skatten.

I rapporten ’Licence fee 2017’ udgivet af EBU fremgår det, at langt de fleste europæiske lande stadig financierer deres public service-medier gennem licensbetaling på den ene eller anden måde. Nævneværdige undtagelser er Finland, der sløjede licensen i 2013, Rumænien, der gjorde det sidste år, og Holland, der afskaffede licensen i 2000.

»Politikerne har bestemt sig for, at de vil have et mindre DR, og nu må vi se, hvor de gerne vil se, der bliver sparet henne. Sidste gang, DR skulle spare, lukkede de underholdningsorkesteret, hvilket især Dansk Folkeparti var meget vrede over. Så nu kommer der nok ret præcise dessiner«, siger Henrik Søndergaard, der er lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet og ekspert i public service-medier.

Han siger, at en besparelse på 20 procent på DR’s budget nærmere tilsvarer en 25 procents besparelse på programbudgetterne, fordi der er en hel række faste udgifter i DR, der er svære at skære i. Han mener ikke, at der er åbenlyse »fedtlag« i DR, hvor der kan spares mange penge.