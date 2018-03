Befolkningen er ikke med på ideen om at sælge hele TV 2 Regeringens planer om at sælge hele TV 2 til en privat ejer får kun opbakning fra 15 procent af befolkningen, viser en ny måling.

I 15 år har det været et borgerligt ønske at få solgt og privatiseret TV 2. Den nuværende V-LA-K-regering har det også som en af sine absolutte topprioriteter på medieområdet og kommer med et udspil efter påske.

Men salget er langtfra nogen folkesag, viser en måling, som Megafon har lavet for Politiken og TV 2.

Faktisk er det kun 15 procent af danskerne, der ønsker at sælge mere end halvdelen af TV 2, så staten ikke længere har bestemmende indflydelse.

24 procent ønsker at sælge mindre end halvdelen, og 43 procent siger, at de ikke ønsker nogen form for salg overhovedet.

»Målingen viser, at TV 2 er en uhyre populær tv-station, som folk ikke ønsker, at der bliver lavet om på. De er bange for, at TV 2 bliver forringet«, siger medieforsker på Københavns Universitet, lektor Henrik Søndergaard.

Vi vil gerne beholde indholdet, som det er i dag, og sælge med en forpligtelse om at lave nyheder og have hovedsæde i Odense Britt Bager (V)

Den store skepsis hænger formentlig også sammen med erfaringer med salg af andre store statsejede virksomheder som Dong og TDC, mener han.

Regeringspartierne Venstre og Konservative er overbeviste om, at de kan mane den store skepsis i jorden, når kulturminister Mette Bock (LA) efter påske præsenterer regeringens samlede medieudspil.

»I lyset af de andre salg af statslige virksomheder ville jeg også være skeptisk. Men vi ønsker ikke at sælge til en stor kapitalfond, der er ligeglad med Danmark. Vi vil gerne beholde indholdet, som det er i dag, og sælge med en forpligtelse om at lave nyheder og have hovedsæde i Odense«, siger Venstres medieordfører Britt Bager, der tilføjer, at regeringen er opmærksom på, at man kan sætte et salg i gang uden at overdrage hele TV 2 til en privat ejer med det samme.

Samme vurdering har den konservative medieordfører Naser Khader:

»Nogle tror, at et salg vil ændre TV 2, så det måske bliver til TV3. Men TV 2 skal levere public service som i dag. Og der vil ikke komme reklamer midt i udsendelserne. Der kommer ikke en forandring«.

For de konservative er salget samtidig ideologisk. Staten ejer simpelthen for meget af Mediedanmark, mener partiet.

»Vi ligger i liga med Nordkorea, hvad det angår. Derfor mener vi, at man skal sælge 100 procent af TV 2«, siger Naser Khader.

Ultimative DF-krav

Regeringen har netop indgået en smal aftale med Dansk Folkeparti om at afskaffe licensen og skære 20 procent af tilskuddet til DR. En beslutning, der har mødt stor kritik blandt oppositionspartierne.

Og det er ikke sikkert, at regeringen har held til at få DF med på et salg af TV 2, siger partiets medieordfører, Morten Marinus.

DF vil gerne sælge, men kun hvis TV 2 får nøjagtig samme public service-forpligtelser som i dag, også hvis en køber vælger at sælge videre på et senere tidspunkt. Samtidig skal en køber være forpligtet til at lade hovedsædet ligge i Odense, siger Morten Marinus:

»Vi sælger ikke TV 2 i blinde. Kan man ikke sikre de her ting, er der ingen grund til at sælge«.

Og meningsmålingen gør indtryk på DF.

»Det kan sagtens betyde, at vi skal lave en model, hvor vi ikke sælger hele TV 2«, siger Morten Marinus.

Det største oppositionsparti, Socialdemokratiet, er tilfredse med, at danskerne er enige med partiet i, at TV 2 ikke skal sælges.