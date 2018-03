TV 2-salg: Handler det om ideologi, eller er det rettidig omhu? To eksperter vurderer, om det – sådan som regeringen og DF argumenterer for – er nødvendigt at sælge TV 2.

Salget af TV 2 handler mindst lige så meget om at sikre, at danskernes foretrukne tv-station overlever, som det handler om ideologi, lyder det nu fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

»Vi vil have en investor, der kan sikre, at TV 2 udvikler sig digitalt. Det er store mastodonter som Netflix, HBO og snart også Amazon, stationen er oppe imod. Der skal investeringer til«, lyder det fra Venstres medieordfører, Britt Bager.

Ifølge den konservative medieordfører, Naser Khader, er der brug for »milliardinvesteringer til digitalisering«.

Og fra DF lyder det, at et salg af dele af eller hele TV 2 kan »fremtidssikre« det TV 2, som danskerne er så glade for i dag.

FAKTA TV 2 Etableret i 1988 for at bryde DR’s monopol og give konkurrence. TV 2 var modsat DR delvis reklamefinansieret, men modtog til at begynde med også licens. 1991: TV 2 er landets mest sete tv-kanal. 2000: TV 2 Zulu. 2004: TV 2 Charlie og TV 2 Sputnik, forløberen for TV 2 Play, bliver etableret. Stop for licens, så TV 2 udelukkende er reklamefinansieret. TV 2 sættes til salg. 2005: Salget bliver aflyst på grund af en række EU-sager. TV 2 Film bliver etableret. 2006: TV 2 News. 2012: TV 2 opkræver abonnementsbetaling. 2015: TV 2 Sport bliver etableret. TV 2 Film lukker. 2016: V-LA-K-regeringen meddeler, at den vil sælge TV 2. 2017: TV 2 Play runder 350.000 abonnenter. Vis mere

Men har de borgerlige politikere ret, når de siger, at det er nødvendigt at privatisere TV 2, så en ny ejer kan stå bag store nødvendige investeringer og udvikle tv-stationen til at klare sig i fremtiden?

Vi har spurgt to eksperter i tv og digital udvikling – digital medieanalytiker Claus Bülow Christensen og den tidligere programchef på TV 2, medierådgiver Keld Reinicke. Og de er ikke enige.

Claus Bülow Christensen mener ikke, at de store, internationale giganter som Netflix, HBO og Amazon er nogen stor trussel. For TV 2 satser helt bevidst på indhold, som de store ikke kan levere: dansk produceret tv. TV 2 laver masser af danske nyheder, aktualitet og livsstilsstof, som de store ikke kan levere.

»De har et forretningsområde, der er svært at true. TV 2 har gjort det godt og står virkelig stærkt i danskernes bevidsthed. De er relativt usårlige. Udfordringen er selvfølgelig, at en stor del af indtægterne fortsat kommer fra den gammeldags tv-distribution via kabel-tv. Men TV 2 kan sagtens køre videre og klare sig selv«, vurderer Claus Bülow Christensen.

Han og Keld Reinicke er enige om, at i fremtiden er TV 2 og alle andre tv-stationer nødt til at omlægge, så streaming betyder mere og mere, mens traditionelt flow-tv får mindre og mindre plads.

»Men min vurdering er, at den proces, TV 2 har været igennem med at transformere tv-stationen til streaming via TV 2 Play, er meget vellykket«, siger Claus Bülow Christensen.

Han har også svært ved at se, at digitaliseringen kommer til at kræve milliardinvesteringer. Selvfølgelig skal teknologien og TV 2 Play udvikles, men det handler mere om intellektuelle ressourcer end om penge, lyder det fra Claus Bülow Christensen.

Kampen om reklamekroner

Keld Reinicke er enig i, at TV 2 ikke nu og her står med et stort behov for en investor med en kæmpe pengetank i ryggen. Men på lidt længere sigt kan TV 2 blive den lille i kampen om seere og reklamekroner, hvis ikke stationen bliver solgt, vurderer han.

»Økonomien bliver ekstremt afhængig af nye muligheder. Der kommer færre og færre penge fra flow-tv, og i fremtiden bliver andre platforme afgørende for, om man kan nå ud til især de yngre seere og fastholde reklameindtægterne«, siger Keld Reinicke.

I fremtiden bliver slagmarken om reklamekroner selve distributionen, vurderer Keld Reinicke. De virksomheder, der kan kombinere de rigtige platforme, vinder annoncekronerne.

»Det er derfor, store teleselskaber køber indholdsselskaber for at have nogle attraktive platforme og noget attraktivt indhold«, siger han.

Og TV 2 vil blive tvunget til at investere i nye platforme og andre måder at levere indhold på i fremtiden, mener Keld Reinicke.

TV 2 kan godt indgå partnerskaber med relevante selskaber uden at blive solgt, men Keld Reinicke vurderer, at TV 2 vil få langt sværere ved at klare sig alene.