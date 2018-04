De startede Radio24syv: »Det ser rigtig, rigtig svært ud« Radio24syv får mere end svært ved at lukke et sparehul på 30 millioner med kommercielle indtægter, vurderer både daværende kulturminister Per Stig Møller og Berlingske-chefen, der i sin tid søsatte kanalen.

Selv med betydeligt friere rammer til at tjene penge og genudsende programmer vil det være endog meget svært at drive Radio24syv videre i den form, lytterne kender i dag.

Vurderingen kommer fra tidligere chefredaktør og direktør i Berlingske-koncernen, Lisbeth Knudsen, efter det er kommet frem, at regeringen i sit udspil til et nyt medieforlig lægger op til at fjerne en tredjedel af kanalens nuværende licensmidler, så man fremover skal klare sig for 60 millioner kroner om året i stedet for 90.

Jeg har ingen grund til at tvivle på Lisbeth Knudsens overvejelser her. Man bør ikke i disse tider svække de nationale kanaler, som har slået igennem og er blevet en succes, men det er jo det, man åbenbart vil Per Stig Møller (K)

»Jeg synes, det ser rigtig, rigtig svært ud, selv om det selvfølgelig er vigtigt at se konkret, hvilke kriterier der ender med at blive knyttet til dette her. Den nuværende sendetilladelse er jo et kæmpe fletværk af krav til det ene, det andet, det tredje og det femte, som Radio24syv skal leve op til. Lemper man dem, så man får større frihedsgrader til at tjene penge ved siden af og bedre muligheder for genudsendelser, så kan man da hente noget. Jeg har bare svært ved at se, at det er en tredjedel«, siger Lisbeth Knudsen.

Hun er i dag er chefredaktør og direktør på Mandag Morgen, men sad for bordenden i Berlingske Media, da koncernen sammen med People Group i 2011 fik den første sendetilladelse til kanalen. Når det kommer til at for eksempel at sælge reklamer, er markedet mere interesseret i musikradio end taleradio, bemærker hun.

»Der er bestemt forskellige muligheder, men med den bemanding, jeg ved, at der er på Radio24syv, kan jeg simpelthen bare ikke se, at man kan lave noget, der bare ligner den radio, man har nu. Det hænger jo sammen med, at det at køre en nyhedsafdeling, som bestemt ikke er stor på Radio24syv, koster rigtig mange penge. Og det er altså rygraden i Radio24syv, selv om man er kendt for en række andre højprofilerede programmer. Så jeg må bare sige igen, at jeg synes, det ser meget vanskeligt ud«, siger hun.

Også Radio24syvs direktør, Jørgen Ramskov har erklæret, at en rundbarbering på en tredjedel fra år til andet, vil gøre det svært at drive radioen videre i dens nuværende format, til trods for at de større frihedsgrader længe har stået på hans ønskeseddel.

Per Stig Møller: Man bør ikke svække en succes

Den tidligere konservative kulturminister Per Stig Møller, som med det rent blå medieforlig i 2010 sendte den fjerde radiokanal i udbud, deler Lisbeth Knudsens vurdering af den besparelse, VLAK-regeringen nu lægger op til.

»Det tror jeg helt klart, Lisbeth Knudsen har ret i. Vi ville jo i sin tid netop sørge for, at det ikke blev en kanal, som ikke havde råd til at konkurrere, når det kom til stykket. Meningen var jo, at de skulle levere et alternativ til P1. Vi ville netop ikke have en kanal, som var så fattig, at den ikke kunne konkurrere med DR«, siger Per stig Møller.

Han bemærker, at kanalen, som i sin tid fik øgenavnet Radio Møller, er blevet en udpræget succes. At gøre det mindre attraktivt både for selskabet bag Radio24syv og for andre interesserede at byde, når frekvensen næste år skal i udbud igen, ser han ingen fidus i.

»Jeg har ingen grund til at tvivle på Lisbeth Knudsens overvejelser her. Man bør ikke i disse tider svække de nationale kanaler, som har slået igennem og er blevet en succes, men det er jo det, man åbenbart vil«, siger Per Stig Møller.