En billedrejse langs kysterne i Danmark har vundet guld til Politiken Politikens chefredaktør glæder sig over, at de daglige ambitioner lykkes og kaster priser af sig.

Man husker simpelthen den billedserie lang tid efter, og det er lige præcis det, journalistik skal kunne«.

Ordene er Lea Korsgaards, redaktør for mediet Zetland og en af tre dommere, der på vegne af Danske Medier har skullet finde og præmiere de bedste avissider fra 2017.

I år er der kun én af de 15 nominerede, der har fået guld, og det er fotojournalisterne Ulrik Hasemanns og Mathias Svolds smukke, finurlige og dramatiske tour de force fra by til by langs de danske kyster, som kørte i Politiken PS over syv opslag i juli 2017. Præsentationen var skabt af redaktør Christian Ilsøe og layouter Kaspar Busch.

Serien har tidligere vundet sølv i den internationale Society of News Designs design-konkurrence.

Politiken fik derudover to hædrende omtaler og to sølvmedaljer: Den første for en forside, hvor rød maling flyder ned fra toppen af siden, skabt af layout-elev Lise Mogensen og forsideredaktør Nina Kragh.

Sølv: ’Hvad er der med den maling’. I maj 2017 plastrede en kunstner Mindeparken i Aarhus til med rød maling. På Politikens forside var frisen fjernet og erstattet af løbende maling. Det er et meget intelligent greb at fortælle om maling, der ødelægger, ved »at avisen ødelægger sig selv«, siger dommer Lea Korsgaard.

Den anden for tegner Philip Ytournels og journalist Keld Hybels håndtegnede ’sande danmarkshistorie’, som vi trykte i kølvandet på DR’s ’Historien om Danmark’.

Sølv: ’Den sande danmarkshistorie’. »Variationen i flowet, overblikket, detaljerne, satiren, humoren, både den flade og den sofistikerede. Alt er inddraget i fortællingen. Det er et imponerende værk«.

Chefredaktør Christian Jensen er meget tilfreds:

»De flotte priser afspejler to ting, der er en del af Politikens daglige ambitioner: for det første at være tæt på det liv, der leves ude i det danske land. For det andet, at vi også er en avis, der skaber kultur, for eksempel med fortællingen om danmarkshistorien«.