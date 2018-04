Ungdomsmediet Format lukker - otte måneder efter det åbnede JP/Politikens Hus lukker mediet Format, der kun fik en kort levetid.

Det er slut med ungdomsmediet Format, som selvstændig formidler af nyheder, tendenser og verdens gang for den endnu ikke grånende målgruppe.

Format åbnede i august sidste år, og lukker altså nu, otte måneder senere.

»Vi laver et strategiskifte for Format, hvor vi går fra nu at have fokus på brede nyheder til at være mere fokuseret på helt klare nicher. I første omgang bliver der tale om to nicher: Den, der hedder Skærm, der handler om streaming, tv og serier, og Shero, som fokuserer på livsstil til et helt ungt kvindepublikum«, siger Poul Madsen, chefredaktør på Ekstra Bladet, til MediaWatch.

Ideen til Format stammer fra Ekstra Bladet, artikler er blevet delt på eb.dk, men mediet har eksisteret selvstændigt i JP/Politikens Hus.

Ideen med Format var at formidle til en målgruppe af unge mellem 20 og 30 år, som primært får deres nyheder via sociale medier.

Chefredaktør stopper

Navnet fortsætter som en samlet paraply for de nichemedier, der skal formidle ungdomsstof, men der kommer ikke længere til at være noget site ved navn Format (eller formatformat.dk, som det retteligt hedder).

I januar måned blev der gennemført en sparerunde hos Format, hvor tre mellemledere blev fyret. Nu går chefredaktør og direktør Benjamin Kürstein af i forbindelse med lukningen.

En stor del af Formats trafik skulle komme fra Facebook, men det er altså ikke lykkedes. I stedet får formatformat.dk besøgende via Ekstra Bladets hjemmeside, der deler deres artikler. Det vil de i fremtiden gøre med nichemedierne.

I fremtiden vil de to nichemedier beskæftige seks mand. Fem journalister og en annonceperson, der tager sig af såkaldt native-indhold, der er annoncer, som præsenteres i samme form som artikler.

Poul Madsen siger til MediaWatch, at der er planer om at lancere flere nye nichemedier.