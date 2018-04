Politiken-journalister hædret for artikelserien 'De Misbrugte Filmbørn' Sandra Broval og Frauke Giebner fra Politiken har sammen med tre TV2-journalister netop vundet Den Lille Publicistpris.

Journalisterne Sandra Broval og Frauke Giebner fra Politiken vinder Den Lille Publicistpris sammen med Amalie Kønigsfeldt, Cecilie Frydenlund og Peter Vesterlund fra TV2/Impact TV for fortællingen De Misbrugte Filmbørn.

De Misbrugte Filmbørn er den chokerende historie om, hvordan to filminstruktører systematisk krænkede og misbrugte mindreårige børneskuespillere, mens de modtog millioner af kroner fra staten i filmstøtte.

I næsten to år har holdet undersøgt de seksuelle overgreb på børn og unge, der foregik i filmbranchen i 1970'erne. I artikelserien står 22 mænd og kvinder frem og fortæller om de overgreb, de var udsatte for, mens de medvirkede i nogle af Danmarks mest ikoniske ungdomsfilm.

Resultatet af journalisternes lange research var en digital fortælling med fire kapitler på politiken.dk og to dokumentarudsendelser på TV2.

Det er Den Danske Publicistklub, der her til aften rullede den røde løber ud og uddelte prisen.

Den Lille Publicistpris gives for »en ekstraordinær præstation under publicismens fane«.

Fortælling har haft konsekvenser

Miriam Zesler, der er vært på TV2 News, er et af jurymedlemerne. I hendes begrundelse for, hvorfor det netop er holdet bag De Misbrugte Filmbørn, der skal have prisen, lyder det:

»En utrolig stærk dokumentar i to dele på TV2 og en digital fortælling i fire kapitler på politiken.dk og i avisen. En afsløring, der også i høj grad har samfundsmæssig interesse. Det fokus, som en serie som ’de misbrugte filmbørn’ skaber, er med til at øge opmærksomheden om overgreb, misbrug og voldtægter generelt og gør en væsentlig forskel i en tid, hvor Metoo-bevægelsen åbner døre for dem, der hidtil ikke har haft en stemme«.

Artikelserien har fået filmbranchen til at kigge ind ad og efterfølgende lancere flere initiativer, der skal forhindre lignende episoder. De har blandt andet lavet et samarbejde med Børns Vilkår omkring indhentning af børneattester.

Journalisternes arbejde har også nået Folketingssalen på Christiansborg, hvor politikerne til at kræve børneattester i underholdningsbranchen.

Her er de andre vindere

Udover Den Lille Publicistpris er der uddelt tre andre priser.

Den Store Publicistpris er Den Danske Publicistklubs ærespris. Den tildeles »en mangeårig, fremragende indsats, som værner om ytringsfriheden og medvirker til indsigt i den aktuelle medie- og samfundsudvikling«.

Her løb Erik Bjerager fra Kristeligt Dagblad med prisen.

Formand for Publicistklubben Per Mikael Jensen sagde i sin tale:

»Han formår at give sine medarbejdere plads til at beskæftige sig med det, de brænder for: at udkomme med de bedst tænkelige historier hver dag, hver time, hele tiden. Han har sat et meget stort aftryk på danske medier i almindelighed, blandt andet som formand for Ritzaus Bureau, men også på international publicisme som formand for World Editors Forum«.

Fortællerprisen gives for den »enestående godt fortalte historie, som giver ny inspiration i såvel form som indhold«. Her gik prisen til Søren Ryge, som også har skrevet for Politiken om natur, dyr og have siden 1984.

I begrundelsen lød det fra jurymedlem Lone Frank:

»Søren Ryge er Danmarks store fortæller. I 40 år har han med sin helt særlige sindige tale både åbnet vores hoveder for verdener, som vi ikke anede eksisterede og evnet at genfortrylle den verden, som vi troede vi kendte«.

Medieprisen gik til DR 3. Det er en pris, der gives til et medie, som »repræsenterer et nybrud i måden at tænke og være et seriøst publicistisk medie på«.

Fra jurymedlem Michael Dyrby lyder det:

»DR 3 er en lille perle i det danske mediebillede. Opfindsom, modig, nærværende, talentfuld og sympatisk. DR3 har i særlig grad været i stand til lave nyskabende og eksperimenterende indhold hvor især målgruppen - og alle os andre - har fået adgang og indsigt i den vilde periode, hvor man kæmper for at finde sin egen identitet«.