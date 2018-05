Tv-branchen i frit fald: Danskerne klipper kablet til tv-signalet som aldrig før På blot to år er andelen af danske hjem uden en tv-pakke mere end fordoblet. Samtidig overvejer hver tredje danske tv-pakke-ejer at opsige sit abonnement, viser en ny undersøgelse.

Det tegner sort for tv-branchen. De danske tv-seere klipper nemlig i højere og højere grad signalet fra tv-pakkerne.

Det viser en opgørelse fra analyseinstituttet Wilke, der har undersøgt udviklingen i tv-branchen. Opgørelsen bliver præsenteret på konferencen Copenhagen Future TV i dag.

På blot to år er andelen af danske hjem uden en tv-pakke mere end fordoblet.

Det er nu 13 procent af befolkningen, der ikke har en tv-pakke, mens det i 2016 var 6 procent, der valgte at leve uden en tv-pakke.

Det er særligt de unge, der aldrig nogensinde kommer til at abonnere på en tv-pakke. Når de flytter hjemmefra, siger de også farvel til tv-abonnementet, og det kommer sjældent tilbage i de unges liv, men bliver som oftest efterladt hjemme hos mor og far.

Nutidens unge hygger sig dog stadig med fester, fodbold og matematik, som Steffen Brandt sang i 1984. Men når de unge vil se bold, abonnerer de eksempelvis på streamingtjenesten Viaplay, hvor man både kan se Champions League, Superliga, Premier League, Golf og Formel 1 - og slippe for de børnekanaler, man ikke har bedt om.

»Når man zapper forbi en tv-kanal, man ikke bruger, kan det godt skære i hjertet, at man betaler for den. Sådan er det ikke på en streamingtjeneste«, siger Julie Nygaard, der er Partner hos Wilke og ansvarlig for Wilkes medieanalyser.

Mor og far har også ændret deres tv-vaner. 34 procent af tv-abonnenterne overvejer nemlig at droppe deres tv-pakke. De har måske allerede nedskaleret fra den store tv-pakke til mellempakken, men deres behov er også blevet suppleret af streamingtjenesterne. I dag er det primære tv-behov derfor skåret ned til nyheder.

»Folk vil hellere sammensætte deres egen underholdningspakke. Hvis man først har fået mod på at streame og allerede har nedskaleret tv-pakken, er det fristende at cutte kablet«, siger Julie Nygaard

Der er bare stadig nogle vaner forbundet med tv-kiggeriet, der er svære at sige farvel til. Det kan godt være, at farmand er klar til at sige farvel til tv-pakken, men konen skal også overbevises, og børnene skal have et alternativ til Ramasjang.

Ifølge Julie Nygaard er det en ret stor ting for danskerne at droppe tv-pakken, når man har haft den hele sit liv. Det er nemlig forbundet med bekvemmelighed bare at kunne tænde for fjernsynet, zappe lidt rundt og falde over noget tilfældigt i fjerneren.

Det kan streamingtjenesterne ikke tilbyde. Her skal man hele tiden tage et aktivt valg om, hvad man vil se. Derfor er det heller ikke inden for de næste par år, at særligt dem over 45 opsiger deres tv-abonnement, forudser undersøgelsen.