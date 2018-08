Biografer opruster i krigen mod Netflix Netflix og de andre streamingtjenester æder markedsandele fra biograferne. Det skal endnu en ny biografinnovation lave om på.

Med James Cameron-filmen 'Avatar' startede 3d-filmenes æra.

Biografgængere verden over blev nu udstyret med en lidet flatterende og oftest ubehagelig 3d-brille med forskelligt farvet glas. Mod et ekstra gebyr. Naturligvis.

Senere kom de såkaldte 4dx-biografer, hvor sæderne kan bevæge sig, og hvor biografgængerne udsættes for fysiske effekter såsom faldende sne.

Biograferne har altså længe forsøgt med alle mulige og umulige krumspring at lokke filmfans væk fra sofaens trygge, velkendte puder ind i biografsalen mørke.

Og i disse dage væk fra streamingtjenesten Netflix. Primært.

Sidste skud på den stamme er ScreenX. I stedet for én skærm udstyres biografen med hele tre skærme. Dermed dækkes 270 grader af synsfeltet af en kæmpeskærm, hvilket ifølge biografkæden Cineworld skaber en »illusion om at sidde midt i begivenhederne«.

Det skriver The Washington Post.

Konceptet er som sådan ikke nyt, da det har været anvendt i Sydkorea siden 2012, men nu lanceres ScreenX i Storbritannien, hvor Cineworld planlægger at rulle systemet ud i 100 biografsale.

Om det er tre skærme, der skal til for at vinde kampen mod Netflix, eller om man blot får hold i nakken af at kigge febrilsk rundt, vil tiden vise.

Men biograferne presses, og noget må gøres. Det estimeres nemlig, at Netflix projicerede årlige vækst på 6 procent omsættes til et tilsvarende fald på 1,2 procent for biograferne.