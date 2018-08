Fox-vært trækker i land: Ville bare sige, at socialisme ikke er den rette vej Trish Regan præciserer udtalelse i tv-program.

Det har vakt stor furore, da Fox Bussiness-værten Trish Regan sammenlignede Danmark med Venezuela og sagde, at danskere hverken vil arbejde eller færdiggøre studier.

Men nu præciserer Trish Regan de udtalelser, der fik finansminister Kristian Jensen (V) til at sige, at »hun skal simpelt hen ikke pisse på Danmark«.

I den seneste udsendelse af hendes program kigger hun nemlig dybt ind i kameraet og siger:

»Jeg vil gerne præcisere en pointe fra et indslag i sidste uge om socialisme. Bare for at gøre det klart, antydede jeg aldrig, at forholdene i Danmark på nogen måde minder om den nuværende tragedie i Venezuela. Jeg pointerede blot, ved hjælp af rapporteringer fra The Atlantic, The Independent og andre nyhedsmedier, at socialisme ikke er den rette vej«.

Skabt stor debat

Udtalelsen har affødt mange reaktioner. Berlingske Medias koncernchef, Anders Krab Johansen, sagde tidligere i dag, at hun faktisk ramte nogenlunde plet, da hun for nylig beskrev forholdene i det socialistiske Danmark.

Den amerikanske professor i økonomi Paul Krugman sagde ellers, at Danmark er et forbillede for et land som USA, selv om vi har skyhøje skatter.

Også den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford, der nu stiller op til Repræsentanternes Hus for Demokraterne, skrev på Twitter:

»Men enhver sætning, der begynder med 'Danmark, på samme måde som i Venezuela ..., er ret morsom«.