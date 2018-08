»Venstreliberalt bras«: Sverigedemokraterna går til angreb mod svensk public service

Onsdag morgen deltog Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, i et satirisk radioprogram på den svenske ungdomskanal P3.

Men satiren var for meget for den højrenationale partileder.

Her gik han på direkte radio til angreb mod kanalen, som public service-koncernen Sveriges Radio står bag.

»Det var præcis det, jeg havde forventet mig af at være på den her skidt-kanal«, sagde Åkesson ifølge den svenske tv-kanal Expressen.

Kanalen har flere gange lavet satire med politikere, og Åkesson var ingen undtagelse. I joken blev han blandt andet kaldt »landsforræder« og »ludoman«, og det fik ham efterfølgende til at rette massiv kritik mod kanalen, som han nu beskylder for at være venstreorienteret.

»Havde jeg været chef, havde jeg lukket kanalen med det samme. Jeg synes, det er venstreliberalt bras«, sagde han ifølge Expressen.

I en efterfølgende kommentar til samme kanal stod Åkesson fast ved sin markante udtalelse på direkte radio. Her sagde han, at han håber, at så få svenskere som muligt lytter til P3.

Cilla Benkö, administrerende direktør for Sveriges Radio, siger i en kommentar til Expressen, at politikere ikke har nogen indflydelse på, hvad journalisterne på Sveriges Radio skal beskæftige sig med.

»Ingen politikere bestemmer over indholdet på Sveriges Radio, det gør jeg som administrerende direktør. Der findes ingen planer om at nedlægge P3«, siger hun.

Truet public service

De etablerede medier, og public service-medierne i særdeleshed, har længe været en torn i øjet på Sverigedemokraterna, men partiet har hidtil ikke rettet så skarp kritik, som den, der i dag kom fra partilederens mund.

»Jeg tror, det her er noget, som man indenfor forskellige public service-virksomheder tager med en vis uro. Det er foretagender, som ikke direkte er styret af statsmagten, men finansieringen kommer derfra«, sagde Martin Ahlquist, Expressens politiske kommentator efterfølgende.

For ham vil det ikke komme som nogen overraskelse, hvis Sverigedemokraterna efter valget kommer til at bruge kræfter på at påvirke kulturpolitikken og dermed også public service-virksomhederne.

Efterfølgende har andre politikere kommenteret på Åkessons angreb.

»Vi bør beskytte uafhængig public service og finansieringen i vores lovgivning. De skal kunne granske magten - uanset hvem der regerer«, skriver Jonas Sjöstedt, formand for Vänstrepartiet, skriver på Twitter.