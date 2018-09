Hver fjerde amerikaner har fjernet Facebook fra mobilen Og næsten hver anden amerikaner har holdt pause fra Facebook, viser en ny undersøgelse.

Det kunne godt se ud som Facebook er på retur i USA. I hvert fald hvis man skal tro en måling, som Pew Research Center har lavet, skriver teknologi-nyhedssitet Recode.

Hver fjerde amerikaner har slettet Facebook-appen fra sin mobil, og 42 procent har taget en pause fra Facebook i en periode på flere uger eller mere.

54 procent siger, at de har justeret deres privatlivs-indstillinger på Facebook.

Det er først og fremmest de unge, der har valgt Facebook fra. Undersøgelsen viser, at blandt de 18-29 årige siger 44 procent, at de har slettet Facebook-appen fra deres mobil i løbet af det seneste år. Mens det kun er 12 procent af amerikanere over 65, der har slettet den.

De ældre har heller ikke i samme omfang som de unge justeret deres privatlivsindstillinger.

Cambridge Analytica-skandalen

Analysinstituttet har gennemført undersøgelsen blandt 4.594 amerikanere i slutningen af maj og begyndelsen af juni, altså i kølvandet på skandalen om Cambridge Analytica, der havde indsamlet data fra 87 millioner Facebook-profiler uden deres viden eller samtykke.

De data blev brugt til at målrette annoncer mod brugerne muligvis også til at påvirke dem til at stemme på Donald Trump op til præsidentvalget i 2016. Selskabet, der nu er lukket, har dog afvist, at det har brugt de mange data til fordel for Trump.

I forbindelse med Cambridge Analytica-skandalen gjorde Facebook det lettere for sine brugere at downloade, hvad det sociale medie lå inde med af oplysninger om en selv.

Men det har kun 9 procent af amerikanerne gjort.

Blandt de 9 procent er det til gengæld næsten halvdelen - 47 procent - der har slettet Facebook fra mobilen og 79 procent, der har ændret på deres privatlivsindstillinger.