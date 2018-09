Købmandsdronning i spidsen for DR Sallingdirektør Marianne Bedsted skal være formand for DR's bestyrelse under den største forandring i DR nogensinde.

Det bliver den aarhusianske erhvervskvinde Marianne Bedsted, der kommer til at stå i spidsen for DR's bestyrelse, når Michael Christiansen går af til årsskiftet.

Kulturminister Mette Bock (LA) udpegede fredag Marianne Bedsted til posten.

»Marianne Bedsted er en kæmpe kapacitet og stærkt forankret i kulturlivet. Hun evner at skabe resultater i kulturlivet. Marianne Bedsted har desuden massiv ledererfaring og en særlig sans for udvikling og for at finde nye veje«, udtaler Mette Bock i en pressemeddelelse.

Marianne Bedsted kommer dermed til at stå i spidsen for et DR, der skal gennem de største forandringer i statsradiofoniens historie. Selv om DR fortsat er Danmarks største kulturvirksomhed, så bliver der over de kommende år skåret 20 procent - 700 millioner kroner - i budgettet, og DR skal operere på helt andre vilkår end hidtil.

Marianne Bedsted skal omdanne DR fra en bred medievirksomhed til en smallere institution, der der med kulturministerens ord skal være et kulturelt fyrtårn.

»DR befinder sig på mange måder i en brydningstid. DR skal stå tydeligt som en bærende kulturinstitution og omstille sig i forlængelse af den indgåede medieaftale«, siger Mette Bock i pressemeddelelsen.

Den 51-årige Marianne Bedsted er først og fremmest forretningskvinde. Hun har siden 2014 været direktør i Salling, der har to stormagasiner i Aarhus og Aalborg, og for franchise-divisionen i Dansk Supermarked, der driver Starbucks og Carl's Jr. i Danmark.

Men kulturlivet er ikke ukendt for DR's nye formand. Før hun kom til Salling, var Marianne Bedsted i 5 år en vellidt og succesfuld direktør for Musikhuset i Aarhus.

Da hun i 2014 valgte at takke ja til topposten i Salling, var der beklagelse både fra højre og venstre i Aarhus byråd.

Rådmand for kultur i Aarhus den radikale Rabih Azad-Ahmad opfordrede hende endda til at lave beslutningen om.

»Du kan nå at fortryde«, lød det ifølge Århus Stiftstidende fra kulturrådmanden, da Marianne Bedsted holdt afskedsreception.

Marianne Bedsted er formand for Den Jyske Opera og er desuden medlem af bestyrelsen for den relativt nye kunsthal på Refshaleøen i København, Copenhagen Contemporary.

Og den kommende formand ser fortrøstningsfuldt på DR's fremtid trods de massive beskæringer.

»DR vil også fremover indtage en unik position i danskernes hverdag som public service-institution i et foranderligt medielandskab, hvor konkurrencen om borgernes opmærksomhed og tid aldrig har været større«, udtaler hun.

Marianne Bedsted har efter sin tiltræden som chef for Salling fået indrettet en 2.000 kvadratmeter stor tagterrasse på bygningen med plads til blandt andet kunst og musik.

Til Politiken forklarede hun i foråret 2017, at hun mener, at kulturlivet og erhvervslivet er afhængigt af og beriger hinanden.

»Jo stærkere et kulturliv en by har, jo mere tiltrækker den arbejdskraft. Og omvendt: Kulturlivet har det svært i en by, hvor der ikke er et erhvervsliv, der støtter«, sagde hun.

Marianne Bedsted har været chef stort set hele sit voksenliv. Hun begyndte som helt ung med lederstillinger i restaurations- og hotelbranchen. Og hun har blandt andet været direktør for Torvehallerne i Vejle, Scandic Bygholm Park i Horsens og Scandic-hotellerne i Aarhus.

Hun har også været HR-direktør i Scandic Danmark, da det var en del af Hilton-koncernen.

DR skal gennem en stor sparerunde med massive fyringer i løbet af efteråret. Og for at være så godt klædt på som muligt, når hun overtager formandsposten, vil Marianne Bedsted følge bestyrelsesarbejdet tæt fra nu af, oplyser kulturministeren.

