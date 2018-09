Kendte briter i fælles opråb: Medierne bør tale anderledes om selvmord Journalisters sprogbrug italesætter selvmord som en kriminel og kujonagtig handling, hævder blandt andre politikere og skuespillere.

Når britiske medier skriver om selvmord, bruger de ofte betegnelsen »to commit suicide« ('at begå selvmord').

Men det bør de stoppe med, mener en række fremtrædende briter, der i et åbent brev nu opfordrer til, at sprogbrugen ændres. Det skriver The Guardian.

Ifølge de 130 underskrivere, der blandt andet inkluderer Londons borgmester Sadiq Khan, forfatteren Ian Rankin og tv-værten Stephen Fry, insinuerer ordet 'commit' nemlig, at selvmord er en forbrydelse, og at selvmordstanker er en synd.

I stedet, foreslår de 13o underskrivere på erklæringen, bør man bruge betegnelsen »died by suicide« - altså 'døde ved selvmord'.

På den måde undgår medierne at italesætte selvmord som en »selvisk, kujonagtig, kriminel eller irreligiøs handling, frem for en manifestation af ekstrem mental smerte og ubærlig sorg«, står der endvidere i erklæringen.

I Storbritannien har selvmord ikke været betegnet som en kriminel handling siden 1961.

Medier undgår detaljer

På en række medier findes i forvejen en politik om ikke at omtale detaljer i forbindelse med selvmord.

Politikens etiske retningslinjer foreskriver, at »selvmord, selvmordsforsøg eller anden personlig ulykke« ikke omtales, »medmindre klar almen interesse begrunder det«. I så fald »bør artiklen være så skånsom som muligt«.

Ifølge The Guardian dør 800.000 mennesker årligt som følge af selvmord. I Storbritannien er tallet 6.000, mens det ifølge Center for Selvmordsforskning dagligt drejer sig om to mennesker herhjemme.

De 130 briters åbne brev er offentliggjort i forbindelse med, at mandag er international 'World Suicide Prevention Day'.