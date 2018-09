DR's store sparerunde: Her skal der skæres 773 millioner Chefer fyres, tv-kanaler sammenlægges og radiokanaler lægges i graven. Få overblikket over hele DR's sparerunde her.

Som en del af junis medieforlig indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om at skære 20 procent af DR's budget de kommende fem år. Det svarer til omtrent 773 millioner kroner. Nu er den længe ventede plan for, hvem der skal fyres, og hvad der skæres, offentliggjort. Her er den såkaldte public service kontrakts hovedelementer: DR nedlægger mellem 375 og 400 stillinger, heraf cirka 25 chefstillinger.

Fra 2020 vil DR kun have tre tv-kanaler: DR 1, DR 2 og Ramasjang.

Tv-kanalerne DR 3 og DR Ultra vil overgå til at være online-kanaler.

Radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz bliver nedlagt. Dermed får DR kun 5 radiokanaler: P1, P2, P3, P4 og P5.

DR’s nuværende kor og orkestre videreføres, og andelen af dansk musik på radio øges til 48 procent på såvel P3 som P4.

Flere af DR's omkring 110 chefer er blevet indkaldt til såkaldte sindesamtaler. Det betyder, at chefen har fået besked om, at de bliver fyret eller flyttet til almindelige stillinger. De har to uger til at komme med argumenter imod beslutningen.

Blandt de afskedigede chefer er direktør for DR Kultur Tine Smedegaard Andersen. DR oplyser desuden, at der er »igangværende dialog med direktør for DR Danmark Anne-Marie Dohm«.

DR's nyhedsdækning beskæres i mindre omfang.

DR's regionale radiokanaler friholdes for besparelserne.