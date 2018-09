DR-byen bliver for stor til DR efter fyringsrunde Det er mindre end ti år siden, at DR-byen med koncerthuset stod klar til brug, men tirsdagens sparerunde, hvor hver 7. stilling nedlægges, gør huset for stort til DR.

Når DR i løbet af de kommende måneder skiller sig af med op mod 400 ansatte eller hver 7. medarbejder, bliver DR-byen i den nordlige ende af Ørestaden på Amager for stor til DR.

Efterårets sparerunde er kun den første af to faser. I denne omgang skal der spares 420 millioner kroner om året, og i 2021 skal der hugges yderligere en kvart milliard ud af de årlige omkostninger. Det vil betyde yderligere fyringer, så misforholdet mellem antallet af ansatte og DR-byens størrelse vil blive endnu mere markant.

»Vi sætter nu gang i undersøgelser af, hvordan vi kan samle os fysisk ved årets udgang, og hvad det indebærer for mulighederne for at leje kvadratmeter ud«, sagde generaldirektør Maria Rørbye Rønn på et pressemøde i DR.

Delte i fire huse

DR-byen består af fire bygninger, som er indbyrdes forbundne og breder sig over i alt 131.000 kvadratmeter. Det svarer til mere end 18 fodboldbaner. Det vil være muligt at leje for eksempel den ene bygning ud eller eventuelt sælge en bygning fra. Generaldirektøren løftede dog ikke sløret for, hvad der præcist skal ske.

»I første omgang koncentrerer vi os om at samle os på de kvadratmeter, som vi har behov for, når vi har været gennem afskedigelsesprocesserne«, sagde Maria Rørbye Rønn.

De første medarbejdere flyttede ud i DR-byen for godt ti år siden. Ideen var at samle DR's medarbejdere fra TV-byen i Gladsaxe og Radiohuset på Frederiksberg, men etableringen af DR-byen blev i høj grad også set som et forsøg på at få gang i byggeriet i Ørestaden.

Ørestadens redning

Salget af grunde i Ørestaden skal være med til at finansiere byggeriet af den københavnske metro, men grundsalget i den nye bydel på Amager var ikke kommet for godt i gang i 1990'erne.

DR-byen var endeligt færdig, da koncerthuset stod klar i 2010, men mindre end ti år senere er DR-byen altså blevet for stor til et desimeret DR.

De eventuelle indtægter, der vil komme fra udleje eller salgsindtægter, vil kunne nedbringe behovet for besparelser i 2021. Men generaldirektøren ikke vil på forhånd regne med indtægter fra leje eller salg.

»Det, jeg kan sige, er, at der er en del intitiativer på den lange bane, som kan være med til at løse udfordringen«, sagde Maria Rørbye Rønn.

Nærmere kom generaldirektøren ikke eventuelle muligheder for at tjene penge på DR-byen, og klokken 12 forsvandt Maria Rørbye Rønn ud af lokalet.

Bekymrede ansatte

Uden for skinnede solen ned i den smalle gade mellem DR-byens fire bygninger. Her stod små grupper af ansatte. De var ikke optaget af, hvad lokalerne skulle bruges til, men forsøgte at fordøje dagens nyhed om, at hver 7. medarbejder skal væk.

»Ingen kan føle sig sikre, selv om man måske sidder i et sted, som ikke bliver så hårdt ramt af besparelserne«, sagde en medarbejder, som ikke ønsker sit navn i avisen.

»Vi er alle på sigtekornet«, supplerede en anden, der heller ikke vil have sit navn frem.

Mens generaldirektøren holdt pressemøde fra klokken 11 til 12, blev medarbejderne orienteret om, hvordan sparerunden vil ramme deres afdelinger.

Behovet for at tale var stort, men ingen ønskede at få deres navn i avisen.

»Vi har længe vidst, at der var besparelser på vej, men nu er teori blevet til virkelighed«, sagde en medarbejder, mens han tændte en cigaret.

Stemningen var trykket og de solbrændte ansigter kunne ikke skjule bekymringen, eller som en af dem sagde:

»Vi har haft mange sparerunder i årenes løb, men det her er den mest voldsomme«.

DR's ansatte vil i første omgang blive tilbudt frivillige fratrædelsesordninger, men 10. oktober meddeler DR's ledelse, hvem de har i sinde at afskedige.