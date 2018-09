Nye retningslinjer i DR: »Integration« er fjernet, »kristendom« er tilføjet I den nye public service-kontrakt mellem DR og Kulturministeriet er ordet kristendom fremhævet, mens ordet integration er strøget.

Den public service-kontrakt, der netop er præsenteret, lægger op til, at DR skal gennem en række dybdegående ændringer de kommende år.

Men i den 20 sider lange kontrakt gemmer der sig også mindre, men betydningsfulde ændringer, der præciserer, hvad DR skal og ikke skal.

Ordet »kristendommen« er nemlig blevet tilføjet, mens »integration« er strøget.

I den nye kontrakt står der således, at: »Det skal i DR's programflader og platforme være tydeligt, at vort samfund bygger på folkestyre og har sin rod i kristendommen«.

Sætningen »DR skal medvirke til at fremme integration i det danske samfund« fra den gamle public service-kontrakt, er til gengæld fjernet og erstattet af sætningen: »DR skal medvirke til at fremme et fælleskabsbaseret Danmark, der bygger på værdier om demokrati, ligeværd og ytringsfrihed«.

Det er et fingeraftryk, der kan spores tilbage til Dansk Folkeparti, slår partiets egen medieordfører, Morten Marinus, fast.

»Det er en opstramning, vi har fået tilført i forhold til den tidligere formulering, der kun forpligter DR til at lægge særlig vægt på den kristne kulturarv. Det, synes vi, har stået for svagt. Derfor har vi krævet den her præcisering, som er et vink med en vognstang om, at DR i højere grad skal formidle den kristne kulturarv fremadrettet«, siger han.

Partiet mener modsat, at den særlige betoning af integration i DR's retningslinjer er et levn fra den tidligere røde regering, som DR har »misbrugt«.

Det er endnu et skridt i mod en politisk dagsorden, hvor man ikke vil integrere folk Jacob Mark, medieordfører, SF

»DR skal stadig medvirke til at fremme integration, men de har også misbrugt den fortolkning, fordi de selv har været værter for Eid-fest. DR skal ikke være medarrangører af en Eid-fest. Det, mener vi ikke, er en del af public service-opgaven«, siger Morten Marinus.

Han understreger dog, at den præcisering ikke skal overføres til det journalistiske arbejde på DR, hvor nyheder og programmer om god og dårlig integration stadig skal prioriteres i sendefalden.

Partier uden for medieforliget kalder de nye formuleringer en symbolsk sejr for Dansk Folkeparti.

»Det er et markant DF-aftryk, og jeg synes, det er en fejlprioritering af de blå værdier. Det er endnu et skridt imod en politisk dagsorden, hvor man ikke vil integrere folk. Mange partier har stadig integration højt på dagsordenen, så at vores største kulturinstitution ikke skal have fokus på det. giver ingen mening«, siger Jacob Mark, der er medieordfører for SF.

»Det er betænkeligt, fordi den formulering er ekskluderende i et mangfoldigt samfund som det danske. Det danske samfund bygger på kristne værdier, men i lige så høj grad på ytringsfrihed og mangfoldighed«, siger Marianne Jelved, der er medieordfører for Radikale Venstre.