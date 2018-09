Lucia Odoom var med til at starte P6Beat, der nu lukker: DR’s værter har aldrig fået lov til at lave musikkritik og sige: »Det her nummer er lort« Da vi skabte P6 Beat i 2011, var stemningen anarkistisk og euforisk, men her syv år senere må jeg konstatere, at det, lytterne først og fremmest mister med nedlæggelsen af kanalen, er en masse vidende og begejstret musikformidling. Så måske kan nedlæggelsen også være en anledning til at gentænke hele DR’s musikprofil, så den får mere bid og kritisk kant, skriver Politikens Lucia Odoom i denne personlige kommentar.

Jeg var som ansat i DR selv med fra begyndelsen, da de daværende dab-kanaler tilbage i 2011 blev lanceret efter en lang og trættende periode med kritik fra alle sider af P3's musikformidling. Endelig skulle der ske noget. Der skulle laves rendyrkede musikkanaler, hvor man ikke var tvangsindlagt til at lave sms-quizzer, være frisk fyr-agtig og spille forudbestemte playlister med hits.