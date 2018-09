Oppositionen om muligt rødt flertal efter valget: Vi giver DR pengene igen ... altså ... hvis... Løftet om et helt nyt medieforlig ved et rødt flertal betyder ifølge S og SF ikke nødvendigvis fuld økonomisk kompensation til DR. Radikale kræver genopretning.

Får Socialdemokratiet magten efter næste folketingsvalg, skal medieforliget genforhandles og den underskrevne public service-kontrakt skrives om.

Det var den centrale udmelding fra Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, tirsdag, da konsekvenserne af den store spareplan i DR og det borgerlige flertals krav til stationens mediedrift var offentliggjort.

Jeg har svært ved at forstå, at man ikke skulle kunne give et klart svar på, om man ønsker at genoprette DR Morten Østergaard (R)

Besparelserne på 20 procent over de næste 5 år, som vil lukke kanaler og programmer på stribe, er helt urimelige over for »det DR, langt de fleste danskere holder af, bruger, ser og lytter til«, mener Mogens Jensen og fortsætter:

»Det er en historisk forringelse af udbuddet af dansksproget radio og tv til danskerne. Det er sørgeligt og uforståeligt, at i en tid, hvor der er behov for at styrke dansk sprog, kultur og medieindhold, der er opskriften fra DF og regeringen at svække det«.

Samme bastante toner har lydt fra oppositionens øvrige partier, hvor tilsvarende krav om ren tavle og helt nyt mediepolitisk grundlag for de kommende år blev bragt til torvs.

Budskaber af den slags, som måske vil få nogen til at tænke, at hvis bare de røde kommer til igen, så gør ’Antikduellen’, ’Guld i købstæderne’, ’Langt fra Borgen’, ’Sundhedsmagasinet’, sportsnyhederne på hverdage og alle de andre nu bortsparede DR-programmer det nok også. Eller i det mindste, at det klinger af et løfte om, at DR så vil få de sparede midler tilbage.

Men det er ikke ganske sikkert, at alt vil blive lavet om igen, siger Mogens Jensen.

»Vi ved selvfølgelig ikke nu, hvad rammerne måtte være til den tid. Der kan være implementeret ting, vi ikke kan røre ved, fordi der er indgået kontrakter eller lignende. Men udgangspunktet for os vil være at gennemføre de prioriteringer, vi lagde frem før medieforliget, og samle et flertal, der vil styrke public service. Og ja, det betyder en genforhandling af medieaftale og public service-kontrakt«.

Så du vil ikke love, at I tilbageruller det, der er blevet taget fra DR, krone for krone?

»Vi kan ikke præcis sige, hvad vi faktisk får af muligheder, når det gælder økonomi, før vi kender den økonomiske ramme, vi overtager. Det gælder på dette område, som det gælder på andre områder, at regeringen har foretaget dispositioner, det kan være svært at røre ved. Men det helt klare udgangspunkt vil være, at vi ønsker at styrke public service i forhold til de besparelser, vi ser nu, ikke bare på DR«, siger Mogens Jensen.

Inden forhandlingerne om medieforliget foreslog partiet, at det samlede provenu »til public service-medierne skal fastholdes«, men samtidig en reform af DR’s indhold og organisation med ønsker om fokusering på mere klassisk public service og besparelser på stationens administrative lag.

En position nær den, som også SF gik til medieforhandlinger med, og som partiet også vil fremføre ved eventuelle nye forhandlinger efter et valg, bekræfter partiets medieordfører, Jacob Mark.

»Vi har inden forhandlingerne sagt, at vi gerne vil tage en diskussion om, hvorvidt man skal skære på administrationen ude i DR. Det er noget af det, der ryger i går (tirsdag, red.), så der vil vi stadig i en forhandling med de andre røde partier sige, at vi tror godt, at man kan skære på administrationen. Men det er klart, at i forhold til det, der bliver brugt nu, så vil vi tilføre penge«, siger han.

Økonomisk genopretning

Hos Radikale Venstre glæder den politiske leder, Morten Østergaard, sig over det socialdemokratiske varsel om en ny runde forhandlinger efter et valg.