DR-direktør: Vi havde alligevel droppet sportsnyhederne om nogle år DR har fået kritik for at spare sportsnyheder væk. Men seerne var allerede ved at forlade tv-nyhederne om sport, siger den ansvarlige direktør.

Nedlæggelsen af sportsnyhederne på DR 1 er nok den beslutning i DR’s store spareplan, der har fået størst kritik.

Beslutningen var i strid med den netop vedtagne public service-kontrakt om, at der skulle være en alsidig dækning i sportsnyhederne, har det lydt fra Dansk Folkeparti. Samme melding er kommet fra formanden for Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm Hansen, der i en pressemeddelelse erklærede sig »målløs« over beslutningen. Og torsdag meldte Team Danmark sig så i koret:

»Eliteidrætten taber, hvis DR Sporten ikke længere bringer daglige sportsnyheder på tv«, skrev direktør Lone Hansen i sit nyhedsbrev.

Tiden er ved at løbe fra sportsnyhederne, fordi mange følger så meget med på nettet Anders Kern Boje, direktør med ansvar for sport på DR

DR havde heller ikke nedlagt sportsnyhederne nu, hvis ikke det var for den store spareplan, der indebærer, at der skal skæres 24 procent i DR Sporten, siger underdirektør med ansvar for sport i DR Nyheder Anders Kern Boje.

»Men vi havde formentlig gjort det alligevel i løbet af nogle år«.

For tv-seerne forlader sportsnyhederne i stor stil. ’Sporten’, der vises hver aften klokken 22.20 på DR1 mandag til torsdag, havde i gennemsnit 376.000 seere i 2015. I år det seertallet faldet til 275.000, altså et fald på 30 procent. Og det er især i 2017 og 2018, at det er begyndt at gå stærkt.

»Tiden er ved at løbe fra sportsnyhederne, fordi mange følger så meget med på nettet, at de allerede kender resultaterne, når de kan se dem hos os«, siger Anders Kern Boje.

Til gengæld vil DR Sporten i fremtiden satse mere på at kunne vise få, store sportsbegivenheder som OL og VM i fodbold.

»Vi vil gerne fastholde begivenheder som OL, der kan samle folk om sporten«, siger Anders Kern Boje.

Samtidig vil DR satse mere digitalt og noget mere på bredden i dansk idræt og lave aftaler om transmissioner af eksempelvis floorball eller volleyball. Og lave eksempelvis sportsdokumentarer om blandt andet idrætsudøvere.

»Vi går væk fra opdateringerne i flow-tv på bestemte tidspunkter og vil i stedet udkomme live med direkte sport eller lave perspektiverende artikler, webdokumentarer og kommentarer«, siger Anders Kern Boje.

Og der vil fortsat være et sportsmagasin om søndagen. Til gengæld vil det formentlig brede sig over flere idrætsgrene end det store fokus på fodbold, der er i dag, oplyser DR’s sportschef.

Lektor Kirsten Frandsen fra Aarhus Universitet, der har forsket i idræt og medier, forstår godt bekymringen hos Dansk Idrætsforbund og Team Danmark over, at sportsnyhederne forsvinder. For de er et eksponeringsvindue for idrætten og ret afgørende for mange topatleter.

»Der ligger et meget stort symbolsk skulderklap i at blive eksponeret på en af de store landsdækkende tv-kanaler. Og selv om det kun sker to gange om året, så betyder det noget for den enkelte idrætsudøvers økonomi, fordi de selv med en lille omtale kan eksponere deres sponsor«, siger Kirsten Frandsen.

»Men det er jo grundlæggende ikke DR’s opgave at sørge for pengestrømme til idrætten«.

Og derfor mener Kirsten Frandsen, at DR’s beslutning om at droppe sportsnyhederne på tv giver god mening.